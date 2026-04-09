Eventi: Conversazione musicale “Le donne di Rossini” a Città Sant’Angelo (PE)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:A Città Sant’Angelo (PE) prosegue il Città Sant’Angelo Music Festival, che celebra i suoi 10 anni di attività (2016–2026) con un nuovo appuntamento della rassegna Conversazioni Musicali – L’incontro, dal titolo “Le donne di Rossini”, sarà a cura di Gianmarco Rossi e proporrà un percorso tra musica e racconto dedicato alle figure femminili nell’opera rossiniana – viene evidenziato sul sito web. Protagonisti della serata saranno il mezzosoprano Valentina Coletti e il pianista Andrea Di Marco, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra voce e interpretazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al termine è prevista una degustazione di vini della cantina Di Leonardo e prodotti dell’azienda dolciaria Falcone, per un’esperienza che unisce musica e gusto – riporta testualmente l’articolo online. Appuntamento sabato 11 aprile 2026 alle 18:00. Data: 11 aprile 2026 Orario: 18:00 Luogo: Tenuta Coppa Zuccari, Città Sant’Angelo (PE) Biglietto: €10 (incluso in abbonamento) Info: 338 2908166 – csamusicfestival@gmail.com

Come annunciato in una nuova nota, oggi, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it