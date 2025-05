Eventi della Fondazione Genti d’Abruzzo

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:La Fondazione Genti d’Abruzzo ha in serbo un ricco calendario di appuntamenti culturali imperdibili – aggiunge la nota pubblicata. Ecco le principali iniziative: Sabato 24 maggio – ore 18:00 Inaugurazione della mostra “Via da qui” di Marco Crispano, ospitata nello Spazio Arte del Museo delle Genti d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un percorso artistico coinvolgente visitabile fino al 2 giugno negli orari di apertura del Museo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ingresso libero – recita il testo pubblicato online. Domenica 25 maggio – ore 16:30 Ultimo appuntamento con “Domeniche al Museo”, un affascinante tour tra le strade di Pescara Vecchia per scoprire il cuore antico di una città moderna – Un’esperienza pensata per ragazzi dai 14 anni e adulti – Prenotazioni entro venerdì 23 maggio alle ore 13:00. Sabato 31 maggio – ore 16:30 Nell’ambito della rassegna Il Maggio dei Libri, il Museo Civico Basilio Cascella ospiterà una speciale visita con letture partecipate per tutti dai 14 anni in su. Per i dettagli completi, consultare il sito www.gentidabruzzo – recita il testo pubblicato online. com oppure contattare la segreteria ai numeri 085 4510026 (int. 1) / 3939374212. Prenotazioni entro venerdì 30 maggio alle ore 12:30. Dal 9 giugno – Campi Estivi al Museo Ritornano i campi estivi al Museo! Un’opportunità per giovani e ragazzi di vivere esperienze educative e culturali coinvolgenti – Maggiori dettagli disponibili sul sito ufficiale della Fondazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un mese ricco di eventi per immergersi nell’arte, nella storia e nella letteratura – viene evidenziato sul sito web. Non perdete l’occasione di partecipare!

