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Eventi e Cultura

Eventi Estate 2026 ad Alba Adriatica (TE): musica, spettacoli e appuntamenti sul mare

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Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Musica, spettacoli, sport, mercatini sul mare e appuntamenti per famiglie: Alba Adriatica (TE) si prepara a vivere un’estate ricca di eventi con il calendario ufficiale “Estate 2026”, promosso in occasione del 70° anniversario della città. Da maggio a settembre 2026, il lungomare, la pineta, le piazze e gli spazi culturali della città ospiteranno concerti, cinema all’aperto, iniziative sportive, spettacoli per bambini, mercatini serali e appuntamenti dedicati al benessere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra gli eventi più attesi ci sono il concerto di Matteo Borghi, il live dei Bandabardò, il Carnevalba 2026, la rassegna musicale “Il Lunedì sotto le Stelle”, il teatro dialettale “Tutte Chi na Notte”, oltre ai tanti mercatini estivi e alle attività sportive sulla spiaggia – Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alle famiglie con il “Ciak Bimbi”, le serate al Parco Bambinopoli, gli spettacoli musicali sul lungomare e gli eventi sportivi nazionali come il Campionato Italiano Beach Volley, il Beach Soccer e il Triathlon. Spazio anche al benessere con yoga e ginnastica in pineta, mentre il lungomare si trasformerà per tutta l’estate in un grande spazio dedicato alla musica, all’intrattenimento e alla socialità. Il calendario completo degli eventi estivi 2026 è disponibile nel PDF ufficiale del Comune di Alba Adriatica – si apprende dal portale web ufficiale. 📅 Periodo: maggio – settembre 2026 📍 Luogo: Alba Adriatica (TE) Scopri il programma completo 👉 Comune di Alba Adriatica

In base all’ultima nota diramata, questa mattina, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 10, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it

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