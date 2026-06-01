Eventi Estivi 2026 ad Alanno (PE)

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Ad Alanno (PE) arriva il calendario degli Eventi Estivi 2026, un programma ricco di appuntamenti dedicati a cultura, musica, tradizioni, spettacolo, sport e momenti di comunità. Da martedì 2 giugno a sabato 5 settembre 2026, il borgo e le sue località ospiteranno iniziative pensate per vivere l’estate tra intrattenimento, memoria, partecipazione e valorizzazione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma prenderà il via il 2 giugno con I voti della Repubblica – 80 anni dal Referendum, ad Alanno C.U., e proseguirà il 4 giugno al Parco della Pace con la rappresentazione teatrale di fine anno – riporta testualmente l’articolo online. Dal 15 giugno spazio a Estate a Valle Cupa, mentre il 20 giugno l’Oratorio delle Grazie ospiterà il concerto della 4K Tribute Band Vasco Rossi – precisa la nota online. Dal 22 giugno è in programma il torneo di bocce amatoriale al Parco via S. Petrini – Il calendario estivo continuerà con sport, musica e spettacoli: il 27 giugno sono previsti i saggi di fine anno di karate al Parco della Pace e l’evento di kickboxing al Parco della Libertà. Il 5 luglio, all’Oratorio delle Grazie, si terrà la rievocazione di antiche tradizioni “Mietitura e Trebbiatura del Grano”. Tra gli appuntamenti di luglio figurano lo Spettacolo Pinocchio, l’8 luglio in località Felicantonio, il XII Palio delle Contrade, dal 9 all’11 luglio tra Alanno C.U., Stazione e Oratorio, lo Spettacolo K-Pop del 14 luglio al Parco della Pace, il teatro dialettale del 16 luglio in località Madonnella, la Festa della Madonna del Carmine del 18 e 19 luglio, sempre in località Madonnella, e l’Acqua Park del 23 luglio al Parco della Pace – La tradizione gastronomica sarà protagonista con la XXIV Sagra dei Sapori, in programma 24 e 25 luglio in località Madonnella, e con Borgo in Sagra, dal 31 luglio al 2 agosto ad Alanno C.U.. Ad agosto il programma proseguirà con il Concerto Notturno fra Opera e Film, il 5 agosto presso la Chiesa Madonna delle Grazie – Oratorio, le Feste Patronali di San Biagio, San Donato e Sant’Emidio, il 7 e 8 agosto ad Alanno C.U., e Le Notti del Vino, il 12 e 13 agosto, sempre ad Alanno C.U.. Spazio anche agli eventi per famiglie e alla musica popolare con lo Spettacolo Disney, il 21 agosto alla Stazione di Alanno, i festeggiamenti in onore di San Gabriele, il 22 agosto alla Stazione di Alanno, e La Corrida, il 28 agosto in località Felicantonio – recita il testo pubblicato online. Il calendario si concluderà a settembre con Teatro Fidas, il 1° settembre ad Alanno C.U., e con Quad senza barriere, il 5 settembre presso l’Oratorio delle Grazie – si apprende dalla nota stampa. Date: dal 2 giugno al 5 settembre 2026 Luogo: Alanno (PE) Sedi: Alanno C.U., Parco della Pace, Oratorio delle Grazie, Parco della Libertà, Stazione di Alanno, località Felicantonio, località Madonnella Orari: consultare gli aggiornamenti dei singoli appuntamenti Info: Comune di Alanno – canali social @comunedialanno

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, questa mattina, direttamente da Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 01, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it