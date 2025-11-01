Eventi, Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia 2025 in Abruzzo

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:L’Abruzzo si prepara a vivere un autunno speciale con la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia 2025, un grande evento diffuso che, tra ottobre e novembre, animerà numerosi borghi con iniziative culturali, enogastronomiche e laboratori dedicati al tema della cultura della restanza e delle comunità accoglienti – precisa la nota online. Dal Parco Nazionale d’Abruzzo fino ai paesi della Marsica e della Val di Sangro, i borghi autentici aprono le loro porte per un’esperienza fatta di tradizioni, sapori, natura e identità condivisa – viene evidenziato sul sito web. Il calendario degli eventi in Abruzzo Barrea (AQ) – 11 ottobre Laboratori dedicati alle produzioni antiche per riscoprire la cultura della restanza e i saperi artigianali e identitari del borgo – aggiunge testualmente l’articolo online. Villetta Barrea (AQ) – 11 e 12 ottobre Mercatini a km0, visite guidate, laboratori dedicati alla transumanza, attività di archeologia partecipata e musica popolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ricco programma che intreccia gusto, storia e tradizione nel cuore del Parco Nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Castelvecchio Calvisio (AQ) – 18 e 19 ottobre “Castelvecchio Calvisio racconta”: un percorso tra memoria e futuro, con le voci dei veterani e nuove prospettive di rinascita del borgo – Massa d’Albe (AQ) – 18 ottobre “Suoni e sapori ai piedi del Velino”: passeggiata tra storia, tradizioni pastorali e agricole, con degustazioni e momenti musicali – Torricella Peligna (CH) – 16 novembre “Borghi e Sapori in Movimento”: escursioni a cavallo, a piedi o in e-bike lungo i sentieri panoramici del borgo, con degustazioni di prodotti tipici locali – Castel di Ieri (AQ) – 1 novembre Decima edizione della Notte Nera, festival di Capetiempe d’Abruzzo che anima il borgo con riti popolari, cantine, artigianato, sapori tipici e spettacoli per tutte le età. Perano (CH) – 31 ottobre, 1 e 2 novembre “Perano Borgo di Vino”: percorso enogastronomico tra degustazioni di piatti tipici, vino novello e il galà dei grandi vini d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Sante Marie (AQ) – 1 e 2 novembre 52ª edizione della Sagra della Castagna, con il Villaggio della Castagna, piatti tipici, stand artigianali, passeggiate nei boschi, murales, museo locale e la grande panchina panoramica – si legge sul sito web ufficiale. Carsoli (AQ) – 1 e 2 novembre “Le Cantine d’Inverno”: esposizione e degustazione di prodotti locali, un viaggio tra sapori autentici e tradizioni enogastronomiche – si apprende dalla nota stampa. Un patrimonio di comunità La Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia 2025 in Abruzzo è l’occasione per scoprire borghi che custodiscono radici profonde ma guardano al futuro con spirito comunitario – riporta testualmente l’articolo online. Un viaggio che intreccia gusto, natura e cultura, per vivere esperienze autentiche nel cuore della regione – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, questa mattina, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 00, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it