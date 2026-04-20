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Eventi e Cultura

Eventi, Giornate Nazionali dei Castelli a Civitella del Tronto (TE)

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Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Un viaggio tra storia, architettura e paesaggio: tornano le Giornate Nazionali dei Castelli, l’evento promosso dall’Istituto Italiano dei Castelli che apre al pubblico alcune delle più affascinanti architetture fortificate del Paese – In Abruzzo protagonista sarà la Fortezza di Civitella del Tronto (TE), una delle più imponenti d’Europa, simbolo identitario del territorio e straordinario punto panoramico sulla Val Vibrata – si legge sul sito web ufficiale. Un’occasione per riscoprire il patrimonio castellano attraverso visite guidate, approfondimenti storici e momenti dedicati alla valorizzazione culturale e paesaggistica, in un dialogo tra passato e presente – Le Giornate coinvolgono 19 regioni italiane con aperture straordinarie, trekking culturali e iniziative di studio, offrendo al pubblico la possibilità di accedere anche a luoghi normalmente non visitabili – precisa il comunicato. Appuntamento domenica 17 maggio 2026 con visite guidate su prenotazione – si apprende dalla nota stampa. 📅 Data: 17 maggio 2026 📍 Luogo: Fortezza di Civitella del Tronto, Civitella del Tronto (TE) 🎟 Visite: guidate a pagamento su prenotazione ℹ Info: abruzzo@istitutoitalianocastelli.it

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nella serata, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 00, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it

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