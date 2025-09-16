- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Settembre 16, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi, Giosetta Fioroni in mostra a Pescara con “Il teatro e gli...
Eventi e Cultura

Eventi, Giosetta Fioroni in mostra a Pescara con “Il teatro e gli artisti di Piazza del

- Spazio Pubblicitario 02 -

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:È visitabile fino al 5 ottobre 2025 presso l’Imago Museum di Pescara (PE) la mostra dedicata a Giosetta Fioroni, una delle voci più autentiche dell’arte italiana contemporanea – si legge sul sito web ufficiale. Intitolata “Il teatro e gli artisti di Piazza del Popolo”, l’esposizione approfondisce il legame tra l’artista e il celebre gruppo romano che animò la scena culturale italiana del secondo Novecento – aggiunge testualmente l’articolo online. La mostra è accompagnata dalla pubblicazione di un ricco catalogo bilingue, che raccoglie saggi critici, oltre 70 opere esposte e fotografie storiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra i contributi: Nicola Mattoscio, Rocco Familiari e Ivan D’Alberto – Il volume è acquistabile presso il bookshop del museo – riporta testualmente l’articolo online. Orari di apertura: dal martedì alla domenica, 10:30–13:30 e 16:00–20:00.Biglietti: intero €12, ridotto €8.Indirizzo: Imago Museum, Corso Vittorio Emanuele II, 270 – Pescara (PE). Per info e prenotazioni: 🌐 www.imagomuseum.it 🎟 Biglietti anche su www.ciaotickets.com 📧 fondazione@pescarabruzzo – it 📞 085 4219109 Approfondimenti anche sul sito della Fondazione Pescarabruzzo –

Come annunciato in una nuova nota, nella serata, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 00, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it