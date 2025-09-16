Eventi, Giosetta Fioroni in mostra a Pescara con “Il teatro e gli artisti di Piazza del

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:È visitabile fino al 5 ottobre 2025 presso l’Imago Museum di Pescara (PE) la mostra dedicata a Giosetta Fioroni, una delle voci più autentiche dell’arte italiana contemporanea – si legge sul sito web ufficiale. Intitolata “Il teatro e gli artisti di Piazza del Popolo”, l’esposizione approfondisce il legame tra l’artista e il celebre gruppo romano che animò la scena culturale italiana del secondo Novecento – aggiunge testualmente l’articolo online. La mostra è accompagnata dalla pubblicazione di un ricco catalogo bilingue, che raccoglie saggi critici, oltre 70 opere esposte e fotografie storiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra i contributi: Nicola Mattoscio, Rocco Familiari e Ivan D’Alberto – Il volume è acquistabile presso il bookshop del museo – riporta testualmente l’articolo online. Orari di apertura: dal martedì alla domenica, 10:30–13:30 e 16:00–20:00.Biglietti: intero €12, ridotto €8.Indirizzo: Imago Museum, Corso Vittorio Emanuele II, 270 – Pescara (PE). Per info e prenotazioni: www.imagomuseum.it Biglietti anche su www.ciaotickets.com fondazione@pescarabruzzo – it 085 4219109 Approfondimenti anche sul sito della Fondazione Pescarabruzzo –

Come annunciato in una nuova nota, nella serata, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 00, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it