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Eventi, Giostra Cavalleresca di Sulmona 2026

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:A Sulmona (AQ) torna la magia della Giostra Cavalleresca, uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’estate abruzzese, capace di unire storia, tradizione, spettacolo e identità cittadina – si legge sul sito web ufficiale. Il primo momento ufficiale sarà sabato 4 luglio 2026, alle ore 18:00, nel Cortile della SS. Annunziata, con la presentazione del Palio della Giostra Cavalleresca Sulmona 2026. Un appuntamento simbolico che apre il percorso verso le giornate più attese della manifestazione, svelando il drappo che accompagnerà la nuova edizione della sfida tra borghi e sestieri – aggiunge la nota pubblicata. Il programma entrerà poi nel vivo nel mese di luglio con due grandi appuntamenti: la Giostra Europea, in programma 18 e 19 luglio, con corteo storico, gare ed esibizioni delle delegazioni estere, e la Giostra Cavalleresca di Sulmona, prevista 25 e 26 luglio, tra Corso Ovidio e Piazza Garibaldi – aggiunge la nota pubblicata. Per la città sarà ancora una volta l’occasione per trasformarsi in un grande scenario rievocativo, tra costumi storici, cavalieri, tamburi, bandiere, cortei e sfide nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi – precisa la nota online. 📅 Presentazione Palio: sabato 4 luglio 2026, ore 18:00 📍 Cortile SS. Annunziata, Sulmona (AQ) 📅 Giostra Europea: 18 e 19 luglio 2026 📅 Giostra di Sulmona: 25 e 26 luglio 2026 📍 Corso Ovidio e Piazza Garibaldi, Sulmona (AQ) ℹ Info: www.giostrasulmona – si apprende dal portale web ufficiale. it – Facebook Giostra Cavalleresca di Sulmona

Come annunciato in una nuova nota, questa mattina, direttamente da Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 23, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

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