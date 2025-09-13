Eventi in Abruzzo. Barrea Suggestioni d’Estate 2025: tra natura, cultura e sapori nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Anche quest’anno, il borgo di Barrea (AQ) si anima con “Suggestioni d’Estate 2025”, una rassegna di eventi che da sabato 12 luglio a domenica 6 ottobre 2025 trasforma la perla della Valle del Sangro in un crocevia di cultura, musica, arte e tradizioni – Il calendario – curato dalla Pro Loco Vallis Regia APS con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni locali e del tessuto commerciale – è pensato per offrire occasioni di scoperta, condivisione e intrattenimento a tutte le età. Un’estate tra piazze, vicoli e natura Spettacoli teatrali e musicali animano Piazza Umberto I, Piazza Mammarino, il Belvedere e altri scorci del paese, accompagnati da momenti di approfondimento culturale come la presentazione di libri, proiezioni cinematografiche, e incontri con artisti e autori – aggiunge la nota pubblicata. Non mancano le sagre gastronomiche, la festa patronale di Santa Maria delle Grazie (17–18 agosto), il ritorno del Folk Festival “Suoni sul Lago” (30 agosto), le mostre d’arte nel centro storico e nel suggestivo Palazzo Comunale, oltre a giochi per bambini, escursioni e attività sportive per vivere a pieno il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Un museo diffuso, tutto l’anno Barrea è un “libro di natura e arte, senza pareti”, visitabile in ogni stagione – Il Castello Monumentale, la Sala dei Pipistrelli, l’Antiquarium della Civiltà Safina e il Barrea Museo Diffuso raccontano una storia antica e resiliente, capace di parlare al presente – Vieni a vivere Barrea – viene evidenziato sul sito web. Per un giorno, per un’estate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ti resterà dentro – riporta testualmente l’articolo online. Per info: Ufficio Turistico di Barrea – 0864 88122 | Pro Loco di Barrea – 331 52 23 22

