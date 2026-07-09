Eventi in Abruzzo. Blu come l’Abruzzo – Festival del pescato locale

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Dal 3 al 19 luglio 2026 torna Blu come l’Abruzzo, il festival dedicato alla valorizzazione del pescato locale e della tradizione marinara abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa coinvolge numerosi ristoranti della costa, da Martinsicuro (TE) a San Salvo (CH), con menù dedicati alle specie ittiche dell’Adriatico e ai prodotti della filiera locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il festival si svolgerà in tre fine settimana consecutivi e sarà accompagnato da appuntamenti dedicati alla promozione della cultura del mare e della cucina di pesce – Tra questi, il 12 luglio al Porto Turistico Marina di Pescara è in programma uno show culinario con lo chef stellato Nicola Fossaceca, mentre il 16 luglio il Porto di Giulianova (TE) ospiterà un secondo appuntamento nell’ambito della manifestazione Caliscendi – aggiunge la nota pubblicata. Partecipano all’iniziativa ristoranti e attività di numerose località della costa abruzzese, tra cui Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Montesilvano, Pescara, Francavilla al Mare, Ortona, Rocca San Giovanni, Torino di Sangro, Vasto e San Salvo – recita il testo pubblicato online. Date: 3-5, 10-12 e 17-19 luglio 2026 Luoghi: ristoranti aderenti della costa abruzzese, da Martinsicuro (TE) a San Salvo (CH) Evento: Blu come l’Abruzzo – Festival del pescato locale Appuntamenti speciali: 12 luglio a Pescara e 16 luglio a Giulianova Programma completo e ristoranti aderenti: https://blucomelabruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/gli-eventi/

Secondo quanto riferito in un comunicato, nel pomeriggio, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it