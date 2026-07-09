- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Luglio 9, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi in Abruzzo. Blu come l’Abruzzo – Festival del pescato locale
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo. Blu come l’Abruzzo – Festival del pescato locale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Dal 3 al 19 luglio 2026 torna Blu come l’Abruzzo, il festival dedicato alla valorizzazione del pescato locale e della tradizione marinara abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa coinvolge numerosi ristoranti della costa, da Martinsicuro (TE) a San Salvo (CH), con menù dedicati alle specie ittiche dell’Adriatico e ai prodotti della filiera locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il festival si svolgerà in tre fine settimana consecutivi e sarà accompagnato da appuntamenti dedicati alla promozione della cultura del mare e della cucina di pesce – Tra questi, il 12 luglio al Porto Turistico Marina di Pescara è in programma uno show culinario con lo chef stellato Nicola Fossaceca, mentre il 16 luglio il Porto di Giulianova (TE) ospiterà un secondo appuntamento nell’ambito della manifestazione Caliscendi – aggiunge la nota pubblicata. Partecipano all’iniziativa ristoranti e attività di numerose località della costa abruzzese, tra cui Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Montesilvano, Pescara, Francavilla al Mare, Ortona, Rocca San Giovanni, Torino di Sangro, Vasto e San Salvo – recita il testo pubblicato online. 📅 Date: 3-5, 10-12 e 17-19 luglio 2026 📍 Luoghi: ristoranti aderenti della costa abruzzese, da Martinsicuro (TE) a San Salvo (CH) 🍽 Evento: Blu come l’Abruzzo – Festival del pescato locale 👨‍🍳 Appuntamenti speciali: 12 luglio a Pescara e 16 luglio a Giulianova ℹ Programma completo e ristoranti aderenti: https://blucomelabruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/gli-eventi/

Secondo quanto riferito in un comunicato, nel pomeriggio, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it