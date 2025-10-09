- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 9, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi in Abruzzo: Dentro un cielo terso a Pescara (PE)
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Dentro un cielo terso a Pescara (PE)

- Spazio Pubblicitario 02 -

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Venerdì 19 settembre 2025 alle ore 19.00, lo spazio espositivo s.l.m.00 – zerozerosullivellodelmare di Pescara (PE) inaugura la mostra “Dentro un cielo terso” dell’artista Pasquale Oa, a cura di Lúcio Rosato – L’allestimento, fatto di cartone e azzurro ossigeno, mette in dialogo le opere con l’architettura dello spazio, dando vita a un ambiente sospeso tra cielo e terra, tra interiorità e dimensione onirica – Il progetto nasce dagli esiti della residenza internazionale Channel Island e prosegue la ricerca di Oa sull’azzurro iniziata nel 2018, con lavori che hanno indagato i temi del sogno, dell’entusiasmo e dello sguardo verticale – La mostra resterà aperta fino all’11 ottobre 2025, dal martedì al sabato, dalle 18.00 alle 20.00. 📍 s.l.m.00 – Via dei Marrucini 19–23, Pescara ℹ Info: zerozerosullivellodelmare – recita la nota online sul portale web ufficiale. it – info@zerozerosullivellodelmare – it – 339 8145400 / 085 9195140

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, questa mattina, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it