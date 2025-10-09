Eventi in Abruzzo: Dentro un cielo terso a Pescara (PE)

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Venerdì 19 settembre 2025 alle ore 19.00, lo spazio espositivo s.l.m.00 – zerozerosullivellodelmare di Pescara (PE) inaugura la mostra “Dentro un cielo terso” dell’artista Pasquale Oa, a cura di Lúcio Rosato – L’allestimento, fatto di cartone e azzurro ossigeno, mette in dialogo le opere con l’architettura dello spazio, dando vita a un ambiente sospeso tra cielo e terra, tra interiorità e dimensione onirica – Il progetto nasce dagli esiti della residenza internazionale Channel Island e prosegue la ricerca di Oa sull’azzurro iniziata nel 2018, con lavori che hanno indagato i temi del sogno, dell’entusiasmo e dello sguardo verticale – La mostra resterà aperta fino all’11 ottobre 2025, dal martedì al sabato, dalle 18.00 alle 20.00. s.l.m.00 – Via dei Marrucini 19–23, Pescara Info: zerozerosullivellodelmare – recita la nota online sul portale web ufficiale. it – info@zerozerosullivellodelmare – it – 339 8145400 / 085 9195140

