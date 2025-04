Eventi in Abruzzo: DOCudì 2025: Il Festival del Cinema Documentario Torna a Pescara

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:La dodicesima edizione di DOCudì, il prestigioso concorso di cinema documentario, si svolgerà presso l’Auditorium Cerulli – La Casa delle Arti a Pescara – viene evidenziato sul sito web. L’evento, organizzato dall’ACMA (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese) nell’ambito del Festival del Documentario d’Abruzzo, si terrà dal 18 marzo al 17 maggio 2025, con ingresso gratuito – recita il testo pubblicato online. Ecco il calendario delle proiezioni: 18 marzo 2025: Until the End of the World di Francesco De Augustinis. Sarà presente il regista – 27 marzo 2025: Certo che sto bene di Francesco Coppola – Seguirà, fuori concorso, Il fratino di Michele Sità e Francesco Verrocchio – recita il testo pubblicato online. Interverranno i registi – 3 aprile 2025: Saudade di Pietro Falcone – Sarà presente il regista – si apprende dal portale web ufficiale. 8 aprile 2025 (prima visione): Il profumo della terra di Bruno Palma, con la presenza del regista – viene evidenziato sul sito web. 17 aprile 2025: Monte Corno di Luca Cococetta – viene evidenziato sul sito web. Interverrà il regista – si apprende dal portale web ufficiale. 24 aprile 2025: Un dramma borghese di Florestano Vancini – Durante la serata, Linda Terziroli presenterà il libro Un pacchetto di Gauloises. 8 maggio 2025: Il piano segreto di Ruben Monterosso e Federico Savonitto, con la partecipazione dei registi – precisa la nota online. 17 maggio 2025: Flora di Martina De Polo – aggiunge testualmente l’articolo online. Interverrà la regista – si apprende dal portale web ufficiale. DOCudì rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di cinema documentario di incontrare autori, registi e artisti, oltre a scoprire opere che esplorano temi sociali, culturali e ambientali – Orario: 18:30Ingresso: Gratuito (gradita prenotazione)Location: Auditorium Cerulli, Via Francesco Verrotti 42, Pescara Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale dell’ACMA: www.webacma/docudi-2025.

