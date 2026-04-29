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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: DOCudì2026 a Pescara: “Un milione di granelli di sabbia” con Eva Pattis Zoja all’Auditorium Cerulli

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Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Prosegue a Pescara la 13ª edizione di DOCudì2026, il concorso dedicato al cinema documentario, con un appuntamento di grande intensità emotiva e valore umano – aggiunge testualmente l’articolo online. Giovedì 30 aprile 2026 sarà proiettato, in concorso, il documentario “Un milione di granelli di sabbia” di Andrea Deaglio, un’opera che affronta il tema del trauma e delle sue possibilità di elaborazione attraverso linguaggi alternativi – precisa la nota online. Un evento speciale impreziosito dalla presenza della psicoanalista junghiana Eva Pattis Zoja, protagonista del film e ideatrice del metodo del Sandwork Espressivo, una forma di terapia non verbale che utilizza sabbia e oggetti per aiutare persone traumatizzate a esprimere emozioni impossibili da raccontare a parole Il documentario racconta storie di bambini e adulti sopravvissuti a guerre, genocidi e calamità naturali – dall’Ucraina al Medio Oriente fino alla Cina – offrendo uno sguardo profondo sulle ferite invisibili e sui percorsi di guarigione – Al termine della proiezione è previsto un incontro con il pubblico con Eva Pattis Zoja e, in collegamento, con il regista Andrea Deaglio – aggiunge testualmente l’articolo online. 📅 Data: giovedì 30 aprile 2026 ⏰ Orario: 18:45 📍 Luogo: Auditorium Cerulli, via Francesco Verrotti 42, Pescara 🎟 Ingresso: gratuito (prenotazione consigliata) Un’occasione unica per vivere il cinema come strumento di conoscenza e riflessione, nel cuore della programmazione culturale abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Secondo quanto riferito in un comunicato, nel pomeriggio, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 22, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

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