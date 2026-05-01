Eventi in Abruzzo: Domenica al Museo a L’Aquila: ingresso gratuito al MUNDA e ad Amiternum

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Torna anche a L’Aquila l’appuntamento con “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese permette l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali – precisa la nota online. Per domenica 3 maggio 2026 sarà possibile visitare uno dei luoghi simbolo della storia abruzzese: il Museo Nazionale d’Abruzzo (MUNDA), ospitato nel suggestivo Castello cinquecentesco, insieme all’area archeologica di Amiternum, tra le più affascinanti testimonianze dell’antichità nel territorio aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’occasione perfetta per immergersi tra arte, archeologia e paesaggio, scoprendo da vicino il patrimonio culturale della città e dei suoi dintorni – precisa il comunicato. Cosa visitare Museo Nazionale d’Abruzzo – Castello cinquecentesco Parco archeologico di Amiternum (Anfiteatro e Teatro) Data: 3 maggio 2026 Orari Museo: 9:00 – 19:00 (ultimo ingresso 18:00) Orari Amiternum: 8:30 – 13:30 Ingresso: gratuito Il biglietto gratuito può essere ritirato direttamente in biglietteria oppure online tramite il portale Musei Italiani o l’app dedicata Un’opportunità per vivere una giornata tra storia e bellezza, riscoprendo il cuore culturale dell’Abruzzo

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nel pomeriggio, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 23, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it