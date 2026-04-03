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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Domenica al Museo a L’Aquila per Pasqua 2026

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Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:A L’Aquila torna l’appuntamento con “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese – Nel 2026 la ricorrenza coincide con la Pasqua, offrendo un’occasione speciale per visitare gratuitamente il Museo Nazionale d’Abruzzo (MUNDA) e il Parco archeologico di Amiternum. Sarà possibile accedere alla sede del museo nel Castello cinquecentesco, oltre all’Anfiteatro e al Teatro di Amiternum, per un viaggio tra arte, storia e archeologia nel cuore dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. 📅 Data: 5 aprile 2026 – Pasqua ⏰ Orari: Museo Nazionale d’Abruzzo: 9:00 – 19:00 (ultimo ingresso 18:00) Amiternum (Anfiteatro e Teatro): 8:30 – 13:30 📍 Luogo: MUNDA – Castello cinquecentesco e Parco archeologico di Amiternum, L’Aquila 🎟 Ingresso: gratuito (Domenica al Museo)

Lo riporta una nota diffusa, nella serata, direttamente da Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 22, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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