lunedì, Novembre 24, 2025
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Due nuovi mini corsi creativi ad Avezzano (AQ) presso Spazio Teatro e Arti Creative

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Per tutto il mese di novembre 2025, lo Spazio Teatro e Arti Creative di Avezzano (AQ) propone due nuovi mini corsi creativi pensati per bambini e ragazzi, in un ambiente stimolante e ricco di energia – si legge sul sito web ufficiale. YOGA per bambini A cura di Giulia Bellotta, insegnante certificata di Yoga per bambini – Metodo Balyayoga – si apprende dal portale web ufficiale. Gli incontri si terranno ogni martedì alle ore 17:00. Il corso favorisce lo sviluppo della creatività e dell’empatia attraverso un approccio giocoso che unisce asana, storie e filastrocche, stimolando immaginazione, consapevolezza corporea e respirazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. LET’S COMIC – Esploriamo il mondo del fumetto A cura di Chiara Ranalletta – viene evidenziato sul sito web. Gli incontri si terranno ogni giovedì alle ore 15:00. Un laboratorio creativo dedicato all’arte grafica manuale, per imparare le basi del disegno — dalla costruzione del personaggio alla realizzazione di una tavola completa — con matite, chine e colori, fino alla creazione della propria storia illustrata – 📍 Luogo: Spazio Teatro e Arti Creative, Via delle Olimpiadi 2C – Avezzano (zona Borgo Pineta) 📞 Info e iscrizioni: 349 6057192 (anche WhatsApp) ⚠ Posti limitati Direzione artistica e creativa a cura de Il Volo del Coleottero Teatro Musica – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 01, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it

