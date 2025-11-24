Eventi in Abruzzo: Due nuovi mini corsi creativi ad Avezzano (AQ) presso Spazio Teatro e Arti Creative

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Per tutto il mese di novembre 2025, lo Spazio Teatro e Arti Creative di Avezzano (AQ) propone due nuovi mini corsi creativi pensati per bambini e ragazzi, in un ambiente stimolante e ricco di energia – si legge sul sito web ufficiale. YOGA per bambini A cura di Giulia Bellotta, insegnante certificata di Yoga per bambini – Metodo Balyayoga – si apprende dal portale web ufficiale. Gli incontri si terranno ogni martedì alle ore 17:00. Il corso favorisce lo sviluppo della creatività e dell’empatia attraverso un approccio giocoso che unisce asana, storie e filastrocche, stimolando immaginazione, consapevolezza corporea e respirazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. LET’S COMIC – Esploriamo il mondo del fumetto A cura di Chiara Ranalletta – viene evidenziato sul sito web. Gli incontri si terranno ogni giovedì alle ore 15:00. Un laboratorio creativo dedicato all’arte grafica manuale, per imparare le basi del disegno — dalla costruzione del personaggio alla realizzazione di una tavola completa — con matite, chine e colori, fino alla creazione della propria storia illustrata – Luogo: Spazio Teatro e Arti Creative, Via delle Olimpiadi 2C – Avezzano (zona Borgo Pineta) Info e iscrizioni: 349 6057192 (anche WhatsApp) Posti limitati Direzione artistica e creativa a cura de Il Volo del Coleottero Teatro Musica – viene evidenziato sul sito web.

