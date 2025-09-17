Eventi in Abruzzo, Ferrovia dei Parchi 2025: un viaggio unico tra borghi, natura e tradizione

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:La Ferrovia dei Parchi (nota anche come “Transiberiana d’Italia”) è un servizio turistico su treni storici gestito da Fondazione FS Italiane lungo la linea Sulmona‑Isernia, inaugurata nel 1897. Oggi questa tratta ad alta valenza paesaggistica è diventata un itinerario lento e suggestivo, dove si viaggia a bordo di carrozze vintage “Centoporte” e “Corbellini” degli anni ’30‑’50, sospesi tra valli silenziose, montagne, borghi antichi e meraviglie naturali del Parco Nazionale della Majella e del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante il viaggio è possibile portare gratuitamente la bicicletta nel carro bagagli dedicato, per proseguire individualmente verso mete turistiche, escursioni o mercatini locali – precisa la nota online. Questa estate resta in Italia…scegli la magia dell’Abruzzo! Scopri una terra autentica dove natura, cultura e sapori si incontrano in percorsi indimenticabili – Cosa ti aspetta: – Viaggi in treno storico ogni sabato e domenica – Visite guidate tra borghi, castelli, musei e aree faunistiche – Degustazioni delle migliori specialità locali – Soggiorni di una o più notti in strutture selezionate – Relax, avventura e panorami che restano nel cuore Scopri tutte le proposte di viaggio e le offerte last minute disponibili – precisa la nota online. Informazioni e prenotazioni: www.ferroviadeiparchi.it 0872703877 / 3291670466 / 0864950555

