lunedì, Ottobre 20, 2025
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Ferrovia dei Parchi: i viaggi d’autunno 2025 sulla Transiberiana d’Italia

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:La Ferrovia dei Parchi torna a emozionare in autunno con i suoi viaggi a bordo del treno storico Sulmona–Carpinone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un percorso che attraversa il cuore verde d’Abruzzo e Molise tra boschi che si tingono d’arancio, viadotti monumentali, borghi remoti e soste dedicate a cultura, natura ed enogastronomia – si apprende dal portale web ufficiale. L’antica “Transiberiana d’Italia”, inaugurata nel 1897, è oggi uno dei progetti di mobilità dolce più suggestivi del Paese: un viaggio lento lungo 128 km, che tocca due parchi nazionali e una riserva UNESCO, con carrozze d’epoca restaurate e paesaggi da cartolina – si apprende dal portale web ufficiale. Ogni fine settimana i treni storici propongono esperienze uniche: phototrekking, degustazioni, visite guidate e soste nei borghi di montagna – si apprende dal portale web ufficiale. La partenza è sempre da Sulmona, con rientro in giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Partenze autunnali 2025: Domenica 28 settembre Domenica 5 ottobre Sabato 11 ottobre Domenica 12 ottobre Sabato 18 ottobre Domenica 19 ottobre Sabato 25 ottobre Domenica 26 ottobre Sabato 1 novembre Domenica 2 novembre Sabato 8 novembre Domenica 9 novembre Un’occasione per vivere la magia dell’autunno abruzzese tra natura, storia e tradizioni, a bordo di un convoglio che restituisce il fascino del passato e la bellezza senza tempo delle terre d’Appennino – recita il testo pubblicato online. 📩 Info e prenotazioni: ferroviadeiparchi.it

