Eventi in Abruzzo, Festa dei Banderesi 2025: Tradizione e Storia a Bucchianico

Bucchianico si prepara a ospitare una delle feste più amate e antiche d'Abruzzo: la Festa dei Banderesi 2025. Questo evento unico, carico di storia, spiritualità e passione, offre due appuntamenti imperdibili: Le Some di Sant'Urbano – 18 maggio 2025, ore 16 Un inizio solenne che combina fede e tradizione, con una sfilata simbolica e suggestiva. Festa Storica dei Banderesi – 24, 25 e 26 maggio 2025 Tre giornate di intensa emozione tra cortei storici, sbandieratori, musica e una forte connessione con le radici culturali del territorio. La festa rappresenta un viaggio nel tempo, in cui le strade di Bucchianico si animano di colori, costumi tradizionali e l'energia di una comunità che celebra con orgoglio la propria storia. Non perdere l'opportunità di vivere la magia di un evento che mescola folclore, spiritualità e convivialità. Bucchianico ti aspetta a braccia aperte per condividere questa straordinaria esperienza. Per informazioni: info@prolocobucchianico – com Instagram: prolocobucchianico Facebook: Pro Loco Bucchianico

