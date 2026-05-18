- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Maggio 18, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi in Abruzzo, Festa dei Banderesi 2026 a Bucchianico (CH)
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Festa dei Banderesi 2026 a Bucchianico (CH)

- Spazio Pubblicitario 02 -

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Tra carri rurali, fiori di carta crespa e antichi vessilli che sfilano per le vie del borgo, Bucchianico (CH) si prepara a vivere una delle sue tradizioni più identitarie: la Festa dei Banderesi, in programma domenica 17 maggio 2026 con la storica sfilata delle Some di Sant’Urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. Una celebrazione che unisce fede, memoria popolare e orgoglio comunitario, rievocando l’antico episodio dell’assedio del borgo e la vittoria ottenuta grazie all’astuzia degli abitanti – aggiunge la nota pubblicata. Ancora oggi la festa conserva simboli e rituali tramandati nel tempo: i cappelli decorati con pennacchi colorati, i carri delle contrade, i buoi bardati e le spettacolari decorazioni realizzate a mano – riporta testualmente l’articolo online. La sfilata partirà alle ore 15.30, trasformando il centro storico in un grande racconto vivente fatto di tradizioni contadine, devozione e identità collettiva – si legge sul sito web ufficiale. Accanto alla giornata principale del 17 maggio, Bucchianico ospiterà anche la Festa Storica dei Banderesi nelle giornate del 24, 25 e 26 maggio 2026, con eventi, rievocazioni e appuntamenti dedicati alla cultura popolare del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. 📅 Data della sfilata: 17 maggio 2026 ⏰ Orario: 15.30 📍 Luogo: Bucchianico (CH) 🎉 Festa Storica: 24, 25 e 26 maggio 2026 📧 Info: info@prolocobucchianico – aggiunge testualmente l’articolo online. com

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, questa mattina, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 02, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it