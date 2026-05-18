Eventi in Abruzzo, Festa dei Banderesi 2026 a Bucchianico (CH)

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Tra carri rurali, fiori di carta crespa e antichi vessilli che sfilano per le vie del borgo, Bucchianico (CH) si prepara a vivere una delle sue tradizioni più identitarie: la Festa dei Banderesi, in programma domenica 17 maggio 2026 con la storica sfilata delle Some di Sant’Urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. Una celebrazione che unisce fede, memoria popolare e orgoglio comunitario, rievocando l’antico episodio dell’assedio del borgo e la vittoria ottenuta grazie all’astuzia degli abitanti – aggiunge la nota pubblicata. Ancora oggi la festa conserva simboli e rituali tramandati nel tempo: i cappelli decorati con pennacchi colorati, i carri delle contrade, i buoi bardati e le spettacolari decorazioni realizzate a mano – riporta testualmente l’articolo online. La sfilata partirà alle ore 15.30, trasformando il centro storico in un grande racconto vivente fatto di tradizioni contadine, devozione e identità collettiva – si legge sul sito web ufficiale. Accanto alla giornata principale del 17 maggio, Bucchianico ospiterà anche la Festa Storica dei Banderesi nelle giornate del 24, 25 e 26 maggio 2026, con eventi, rievocazioni e appuntamenti dedicati alla cultura popolare del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Data della sfilata: 17 maggio 2026 Orario: 15.30 Luogo: Bucchianico (CH) Festa Storica: 24, 25 e 26 maggio 2026 Info: info@prolocobucchianico – aggiunge testualmente l’articolo online. com

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, questa mattina, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 02, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it