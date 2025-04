Eventi in Abruzzo, Festa dei Fuochi 2025: tradizione e spettacolo a Sulmona!

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Il 3 e 4 Maggio 2025 torna a Sulmona (AQ) uno degli appuntamenti più attesi della primavera abruzzese: la Festa dei Fuochi, organizzata dalla Giostra Cavalleresca di Sulmona con il patrocinio del Comune – si apprende dalla nota stampa. La manifestazione, che si svolgerà nella suggestiva Piazza Garibaldi, unisce cultura, storia e divertimento in un’atmosfera unica – si legge sul sito web ufficiale. Dalle ore 17:00 di sabato e domenica, il cuore della città si animerà con giochi popolari, stand enogastronomici e tanto intrattenimento musicale – si apprende dalla nota stampa. Tra i momenti più attesi, la spettacolare accensione dei fuochi e l’amatissima Corsa degli Asini a Capezza, prevista per domenica alle 18:30. Un’occasione imperdibile per vivere la magia di Sulmona tra fiamme danzanti, musici, tradizione cavalleresca e la partecipazione dei borghi storici, rappresentati dai loro coloratissimi stendardi – Piazza Garibaldi – Sulmona (AQ) 26-27 aprile 2025 Ingresso libero

