Eventi in Abruzzo, Festa dei Serpari di Cocullo 2025

Ogni anno, il 1° maggio, il piccolo borgo di Cocullo si trasforma per celebrare una delle tradizioni più affascinanti d'Abruzzo: la Festa dei Serpari, in onore di San Domenico Abate, protettore contro i morsi di serpente e il mal di denti.​ Origini e Significato: Le radici della festa affondano nei riti pagani dei Marsi, antica popolazione italica, che venerava la dea Angizia, divinità legata ai serpenti e alla guarigione – Con l'arrivo del cristianesimo, questi riti si sono fusi con la devozione a San Domenico, monaco benedettino che, secondo la tradizione, soggiornò a Cocullo per sette anni, lasciando in dono un dente e un ferro della sua mula, divenuti reliquie sacre. ​ Il Rito dei Serpari: La preparazione della festa inizia a fine marzo, quando i "serpari", esperti locali, catturano serpenti non velenosi come il cervone, il saettone, la biscia dal collare e il biacco. Questi serpenti vengono custoditi fino al giorno della festa, quando vengono posizionati sulla statua di San Domenico durante la processione. ​ Tradizioni Religiose: Tiro della campanella: I fedeli, mordendo una cordicella, fanno suonare una campanella nella chiesa di San Domenico, gesto simbolico per proteggere i denti.​ Raccolta della terra benedetta: I devoti raccolgono terra dalla grotta dietro la nicchia del santo, credendo nelle sue proprietà protettive e curative – ​ Programma della Giornata: Ore 8:00: Santa Messa Ore 10:30: Corteo in costume Ore 12:00: Processione con la statua di San Domenico adornata di serpenti Ore 16:30: Riconoscimento ai serpari Ore 17:30: Santa Messa e bacio della reliquia Ore 21:30: Spettacolo musicale "Queen Mania"​ Riconoscimenti e Curiosità: La Festa dei Serpari è stata candidata come Patrimonio Immateriale dell'Umanità presso l'UNESCO, riconoscendo il suo valore culturale unico.

