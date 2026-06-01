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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Festa della Repubblica al Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila (AQ)

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Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:A L’Aquila (AQ), in occasione della Festa della Repubblica, il Museo Nazionale d’Abruzzo sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito nella giornata di martedì 2 giugno 2026. L’iniziativa rientra nelle aperture gratuite previste dal Ministero della Cultura per musei e parchi archeologici statali, insieme alle giornate del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre, oltre alla consueta #domenicalmuseo – recita il testo pubblicato online. La ricorrenza ricorda il 2 giugno 1946, quando italiane e italiani furono chiamati alle urne per scegliere la forma istituzionale dello Stato, tra monarchia e repubblica, e per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una giornata simbolica che anche nel 2026 diventa occasione per riscoprire il patrimonio culturale del territorio attraverso l’accesso libero ai luoghi della cultura statali – precisa il comunicato. Per l’occasione sarà possibile visitare il Museo Nazionale d’Abruzzo, ospitato nel Castello cinquecentesco dell’Aquila, in viale Benedetto Croce, con apertura dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e ultimo ingresso alle ore 18:00. Ingresso gratuito anche per l’Anfiteatro e il Teatro del Parco archeologico di Amiternum, aperti al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Per questi siti è previsto un biglietto separato, comunque gratuito – riporta testualmente l’articolo online. Il biglietto gratuito potrà essere acquisito direttamente in biglietteria oppure tramite il portale e l’app Musei Italiani, selezionando la tipologia di visita Festa della Repubblica – 📅 Data: martedì 2 giugno 2026 📍 Luogo: Museo Nazionale d’Abruzzo, Castello cinquecentesco, viale Benedetto Croce, L’Aquila (AQ) ⏰ Orario Museo: dalle ore 9:00 alle ore 19:00, ultimo ingresso ore 18:00 📍 Luogo: Anfiteatro e Teatro del Parco archeologico di Amiternum, L’Aquila (AQ) ⏰ Orario Amiternum: dalle ore 8:30 alle ore 13:30 🎟 Ingresso: gratuito ℹ Info: www.museonazionaledabruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it – www.museiitaliani.it

Come annunciato in una nuova nota, nel pomeriggio, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 01, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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