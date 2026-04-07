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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Festa di San Bonifacio 2026 Popoli Terme

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Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Festa di San Bonifacio 2026 a Popoli Terme Il 14 maggio, Popoli Terme si veste a festa per onorare il suo Santo Patrono: San Bonifacio – aggiunge testualmente l’articolo online. È un appuntamento che va ben oltre la semplice ricorrenza religiosa, rappresentando il cuore pulsante dell’identità cittadina e un richiamo per i turisti che desiderano scoprire la Città delle Acque – Il fulcro dei festeggiamenti è la suggestiva Chiesa di San Francesco situata nel centro storico – È qui che sono custodite le sacre reliquie del Santo, meta di pellegrinaggio e profonda devozione – Durante la giornata, l’atmosfera si fa solenne: la processione per le vie del borgo che si riempiono di suoni e colori mentre il simulacro del Santo attraversa il paese, accompagnato dai fedeli e dalla banda musicale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma San Bonifacio non è solo preghiera – si apprende dal portale web ufficiale. La festa patronale è l’occasione perfetta per vivere Popoli Terme in un’esplosione di vitalità. Le celebrazioni solitamente includono: spettacoli che animano le serate primaverili, gastronomia con stand e locali del centro che propongono le eccellenze del territorio, permettendo ai visitatori di gustare i sapori tipici della Valle Peligna e iniziative culturali – aggiunge la nota pubblicata. Prossimamente sarà disponibile il programma religioso e civile della festa – Fonte: DMS Regionale

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 23, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

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