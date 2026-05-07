Eventi in Abruzzo, Festa di San Giustino a Chieti: celebrazioni religiose e concerto di Fabrizio Moro

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:La città di Chieti si prepara a celebrare il patrono San Giustino con un ricco programma religioso nella Cattedrale e con il tradizionale concerto evento che, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, potrebbe vedere protagonista Fabrizio Moro – Le celebrazioni prenderanno il via con il triduo di preparazione, in programma nella Cattedrale di San Giustino alle 17:30 nelle giornate di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026. Il momento centrale della festa religiosa sarà domenica 10 maggio, quando alle 18:00 si terranno i vespri e la concelebrazione presieduti dall’arcivescovo Bruno Forte, seguiti dalla tradizionale processione per le vie della città. Per l’occasione le altre Sante Messe in città saranno sospese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le celebrazioni proseguiranno anche lunedì 11 maggio con tre appuntamenti liturgici in Cattedrale: Santa Messa ore 8:30 Santa Messa ore 11:30, presieduta dall’arcivescovo Bruno Forte e concelebrata da tutti i sacerdoti della Diocesi Santa Messa ore 18:00 Intanto cresce l’attesa per il concerto serale dedicato ai festeggiamenti patronali – precisa il comunicato. Secondo quanto anticipato dal gruppo Facebook “Oggi a Chieti” e riportato da ChietiToday, il nome scelto dal Comune sarebbe quello di Fabrizio Moro, uno dei cantautori più apprezzati della scena musicale italiana – viene evidenziato sul sito web. L’ufficializzazione del cartellone è attesa per il 7 maggio 2026 alle ore 11, quando il Comune dovrebbe presentare il programma completo delle festività e confermare il nome dell’artista che salirà sul palco per il concerto principale di San Giustino – recita il testo pubblicato online. Nel corso della sua carriera Fabrizio Moro ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo, vincendo nel 2007 tra i Giovani con Pensa e conquistando il primo posto nel 2018 insieme a Ermal Meta con Non mi avete fatto niente, brano che rappresentò l’Italia anche all’Eurovision Song Contest. Date: 10 e 11 maggio 2026 Luogo: Cattedrale di San Giustino – Chieti (CH) Celebrazioni principali: ore 18:00 domenica 10 maggio Concerto patronale: in attesa di conferma ufficiale del Comune di Chieti.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 12, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it