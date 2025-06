Eventi in Abruzzo, Festa di San Zopito 2025 a Loreto Aprutino

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Dal 7 al 9 giugno 2025, Loreto Aprutino celebra la tradizionale Festa di San Zopito Martire, un evento profondamente radicato nella cultura locale – si apprende dalla nota stampa. Un Evento di Fede e Tradizione La festa patronale è caratterizzata da momenti di devozione, celebrazioni religiose e rievocazioni storiche – si apprende dalla nota stampa. Il 7 giugno, il centro storico di Loreto Aprutino ospiterà eventi dedicati al santo, con processioni e cerimonie che coinvolgeranno la comunità. Programma e Attività Il programma ufficiale è ancora in fase di definizione, ma le celebrazioni includeranno: Processione del Santo attraverso le vie del borgo Eventi culturali e musicali Spettacoli e intrattenimento per tutte le età Stand gastronomici con prodotti tipici abruzzesi Dove: Centro Storico di Loreto Aprutino Quando: Dal 7 al 9 giugno 2025 Info: Facebook San Zopito Un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni abruzzesi e vivere un’esperienza autentica!

