Eventi in Abruzzo, Festa di Sant’Agata 2025 a Castelvecchio Subequo

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Festa di Sant’Agata 2025: tradizione, fede e sapori secolari La pagnotta da forno di Sant’Agata è un pane sacro espressione della tradizione e della fede popolare, la cui preparazione risale a tempi immemorabili – precisa la nota online. E’ legato alla celebrazione della festa dedicata alla Santa che si celebra due volte l’anno, il 4 e febbraio e il 20 agosto, nei giorni della trebbiatura – si apprende dal portale web ufficiale. Per l’occasione vengono preparati dei pani a forma di seno, portati nella chiesa rurale a lei dedicata, che vengono benedetti e bagnati nell’acqua della sorgente adiacente – Le “Cacchiette”, vengono preparate sia salate che dolci, sono impastate con farina di grano tenero della varietà locale “Solina” macinato a pietra, patate, lievito naturale di pasta acida, olio, zucchero (oppure sale), uova, semi di anice e patate lessate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. S. Agata, martire cristiana nel corso della persecuzione di Decio, (251 d.C.) fu imprigionata per essere costretta ad una vita dissoluta, ma la sua resistenza e le sue virtù la condussero a vessazioni, torture ed infine al taglio delle mammelle – si apprende dalla nota stampa. Le passio di S. Agata riportano le parole che la martire disse al proconsole :”Empio, Crudele e disumano tiranno – recita il testo pubblicato online. Non ti vergogni di strappare ad una donna quello che tu stesso succhiasti dalla madre tua?”. Morì in prigione il 5 febbraio 251. L’iconografia cristiana la rappresenta con le mammelle offerte in un piatto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Centro Sociale “Lacetelene”, in collaborazione con la Proloco, i Frati Minori Conventuali e con il patrocinio del Comune di Castelvecchio Subequo, organizza e invita tutti a partecipare alla pluricentenaria tradizione della benedizione delle pagnotte – si apprende dalla nota stampa. Questi speciali pani, realizzati a forma di seno, ricordano il martirio di Sant’Agata, protettrice delle donne e simbolo di forza e fede – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le pagnotte vengono preparate con cura sia dolce sia salate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PROGRAMMA Martedì 4 febbraio 2025, ore 16:00 Località Sant’Agata, Castelvecchio Subequo Rito della benedizione delle pagnotte e dell’acqua, con la comunità e i Frati Minori Conventuali – precisa il comunicato. A seguire: Degustazione delle pagnotte benedette; con un contributo potete portarle anche casa come simbolo della tradizione e del territorio – Unisciti a noi per celebrare questo evento unico, dove fede e tradizione si intrecciano in una festa che unisce la comunità.

