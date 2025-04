Eventi in Abruzzo, Festa Patronale in Onore di Sant’Emidio e San Domenico Abate a Pretoro

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Il pittoresco borgo di Pretoro si prepara a vivere giorni di intensa devozione e gioia comunitaria con i festeggiamenti in onore di Sant’Emidio e San Domenico Abate, programmati per il 3 e il 4 maggio 2025. Un evento ricco di tradizione e attività culturali, che unisce fede, spettacolo e spirito di condivisione – Un’anteprima festosa I festeggiamenti inizieranno con il rientro della Madonna della Mazza, previsto per il 27 aprile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sacra statua sarà accolta con emozione in piazza Dietro Corte, seguita da una solenne messa nella chiesa di Sant’Andrea, segnando l’inizio delle celebrazioni – aggiunge la nota pubblicata. Programma degli eventi Il 3 maggio sarà dedicato a Sant’Emidio con una serie di attività coinvolgenti: La giornata prenderà il via con una messa solenne e una processione nella chiesa di Sant’Andrea – si apprende dal portale web ufficiale. Il pomeriggio sarà animato da spettacoli per bambini, musica dal vivo, e uno show magico a piazza Roma – viene evidenziato sul sito web. La serata culminerà con concerti travolgenti in piazza Dietro Corte, tra cui l’esibizione dei “Time Out – 883 Experience” e dei “Freaks Live Band”. Il 4 maggio, Pretoro onorerà San Domenico Abate con momenti di profonda spiritualità e folklore: Santa messa e riti tradizionali, tra cui il famoso “Rito dei Serpari”, animeranno la mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. A seguire, la sacra rappresentazione di “Lu Lope” e una processione verso la Valle di San Domenico rafforzeranno il legame tra la comunità e le sue radici – precisa il comunicato. La giornata si concluderà con musica live nella suggestiva cornice di piazza Dietro Corte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

