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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Festeggiamenti in onore di San Venanzio Martire e Sant’Antonio Abate a Raiano (AQ)

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Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:A Raiano (AQ) tornano i tradizionali festeggiamenti in onore di San Venanzio Martire e Sant’Antonio Abate, uno degli appuntamenti più sentiti della comunità, tra fede, musica e tradizione popolare – si apprende dalla nota stampa. Dal 16 al 18 maggio 2026, il borgo si anima con un ricco programma che unisce celebrazioni religiose, eventi musicali e momenti di aggregazione, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esperienza autentica – viene evidenziato sul sito web. Cuore degli eventi sarà Piazza Umberto Postiglione, dove si alterneranno concerti, spettacoli e iniziative popolari, affiancati dai solenni riti religiosi che rappresentano l’anima più profonda della festa – viene evidenziato sul sito web. Tra i momenti più attesi, lo spettacolo anni ’90 con 90 Mania, il Concerto Bandistico Città di Chieti, il suggestivo ritorno della Pupazza e il gran finale con la Fantastic Fly – Pooh Tribute Band, seguito dallo spettacolo pirotecnico – Un evento che racconta l’Abruzzo più autentico, tra devozione, identità e condivisione – Il programma religioso Sabato 16 maggio 2026 ⏰ 17:30 Apertura dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, processione e Santa Messa in Parrocchia Domenica 17 maggio 2026 ⏰ 09:00 Santa Messa ⏰ 11:00 Santa Messa solenne ⏰ 12:00 Solenne processione del Cristo Risorto e di Sant’Antonio Abate, con benedizione all’Aia Grande ⏰ 18:00 Solenne esposizione della statua di San Venanzio, Santa Messa e processione Lunedì 18 maggio 2026 ⏰ 09:00 Santa Messa presso l’Eremo di San Venanzio ⏰ 11:00 Santa Messa solenne in Parrocchia ⏰ 12:00 Solenne processione in onore di San Venanzio ⏰ 18:00 Santa Messa e reposizione di Sant’Antonio e San Venanzio Il programma civile Sabato 16 maggio 2026 ⏰ 21:30 DJ set e spettacolo 90 Mania Domenica 17 maggio 2026 ⏰ 21:30 Concerto Bandistico Città di Chieti ⏰ 23:30 Ritorno della Pupazza Lunedì 18 maggio 2026 ⏰ 21:30 Concerto Fantastic Fly (Pooh Tribute Band) ⏰ 23:30 Spettacolo pirotecnico (Viale delle Medaglie d’Oro / Campo Sportivo Cipriani) 📅 Date: 16, 17 e 18 maggio 2026 📍 Luogo: Raiano (AQ)

Lo riporta una nota diffusa, nella serata, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 02, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

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