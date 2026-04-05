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Eventi in Abruzzo, Festeggiamenti Madonna di Pietrabona a Castel di Ieri (AQ)

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Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:A Castel di Ieri (AQ) si rinnova uno dei riti più antichi e identitari della tradizione abruzzese: i Festeggiamenti in onore della Madonna di Pietrabona, una celebrazione documentata fin dal 1183 d.C. e profondamente radicata nella storia della comunità. Un appuntamento che unisce fede, cammino e condivisione, culminando nella suggestiva processione che dalla chiesa di Santa Maria Assunta conduce fino all’Eremo della Madonna di Pietrabona, attraversando un percorso di circa 4 km immerso nella natura – L’edizione 2026 si distingue anche per un importante segno di inclusione: grazie all’utilizzo delle joelette, speciali carrozzine da trekking, anche le persone con disabilità motoria potranno raggiungere l’eremo e partecipare al cammino – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra Cooperativa di Comunità L’Incontro, Pro Loco “La Torre”, Comune e progetto Cammino Grande di Celestino – Un Cammino di Tutti, insieme ad Appennino for All. Accanto ai momenti religiosi, la giornata sarà arricchita da visite guidate e momenti conviviali, con la tradizionale scampagnata tra i luoghi simbolo della devozione locale – Il programma Lunedì 6 aprile 2026 ⏰ Ore 10:00 Santa Messa davanti alla chiesa Madonna del Soccorso ⏰ Ore 17:30 Vespri presso l’Eremo Madonna di Pietrabona Martedì 7 aprile 2026 ⏰ Ore 9:00 Partenza della processione dalla chiesa di Santa Maria Assunta ⏰ Ore 11:00 Santa Messa presso l’Eremo ⏰ Ore 16:30 Rientro della processione 📅 Date: 6 e 7 aprile 2026 📍 Luogo: Castel di Ieri (AQ) – Eremo della Madonna di Pietrabona 📞 Info e prenotazioni: 346 3207741 – prolocolatorre@gmail.com

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 23, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

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