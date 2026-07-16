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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Festival del Gran Sasso Summer | Gran Sasso aquilano (AQ)

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Dal 13 giugno al 26 luglio 2026 torna il Festival del Gran Sasso Summer, la rassegna dedicata alla valorizzazione del territorio aquilano attraverso natura, cinema, teatro, enogastronomia, escursioni e spettacoli – precisa la nota online. Il programma estivo coinvolge diversi luoghi del Gran Sasso, tra borghi, spazi naturalistici e sedi culturali – aggiunge la nota pubblicata. Gli appuntamenti principali si concentrano tra l’11 e il 18 luglio, con una prosecuzione il 19 luglio a San Nicandro, nell’ambito di Reticoli Festival. Tra le località interessate figurano Santo Stefano di Sessanio, Madonna Fore, L’Aquila, Fonte Cerreto, Castel del Monte e San Nicandro, in un percorso diffuso che unisce paesaggio, cultura e tradizioni dell’Appennino – 📅 Periodo: 13 giugno – 26 luglio 2026 📍 Luoghi: Santo Stefano di Sessanio, L’Aquila, Fonte Cerreto, Castel del Monte e San Nicandro (AQ) 🌄 Evento: Festival del Gran Sasso Summer – 12ª edizione 🎭 In programma: cinema, natura, teatro, gastronomia, spettacoli ed escursioni 🔗 Programma e prenotazioni: festivaldelgransasso – aggiunge testualmente l’articolo online. it

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, direttamente da Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it

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