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Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo, Festival della Transumanza a Guardiagrele (CH)

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Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:A Guardiagrele (CH) torna il Festival della Transumanza, un evento che celebra uno dei simboli più autentici dell’Abruzzo, riconosciuto patrimonio culturale immateriale, tra tradizione, identità e legame con il territorio – Un appuntamento che racconta il viaggio antico dei pastori e delle greggi, trasformandolo in un’esperienza contemporanea fatta di musica, cultura e condivisione – Protagonista della serata sarà l’Orchestra Popolare del Saltarello, formazione capace di reinterpretare la musica tradizionale abruzzese in chiave moderna, portando in piazza ritmi e sonorità che affondano le radici nella cultura popolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un evento che unisce passato e presente, offrendo al pubblico l’occasione di vivere l’Abruzzo più autentico attraverso la sua musica e le sue tradizioni – Appuntamento sabato 18 aprile 2026 alle 21:00 in Piazza San Francesco – recita il testo pubblicato online. 📅 Data: 18 aprile 2026 ⏰ Orario: 21:00 📍 Luogo: Piazza San Francesco, Guardiagrele (CH)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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