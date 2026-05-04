Eventi in Abruzzo, Festival “Dell’Abruzzo e d’altre regioni” a Pescara: teatro, musica e tradizione al Florian Espace

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:A Pescara torna la seconda edizione del festival “Dell’Abruzzo e d’altre regioni – rami e radici”, un percorso artistico che mette al centro il patrimonio culturale abruzzese in dialogo con altre realtà italiane, tra teatro, musica e poesia – si apprende dal portale web ufficiale. Dal 8 al 15 maggio 2026, il Florian Espace ospiterà cinque serate di spettacolo che intrecciano tradizione e contemporaneità, tra racconti di identità, lingue, suoni e memorie dei territori – precisa la nota online. Promosso dal Florian Metateatro – Centro di Produzione Teatrale, con il sostegno del Comune di Pescara, della Regione Abruzzo e del Ministero della Cultura, il festival propone un viaggio artistico che attraversa storie locali e nazionali, valorizzando le radici culturali in una chiave attuale e condivisa Ad aprire la rassegna sarà “Via del Popolo” di Saverio La Ruina, spettacolo vincitore del Premio Ubu 2023, seguito da un calendario che spazia dal concerto-spettacolo dei Lustrascarpe, al viaggio nella musica abruzzese con Albamo’, fino alle sonorità contemporanee del Sansisto Trio e al teatro d’autore con “Io, Ettore Petrolini”. Completa il programma un laboratorio di ottava rima, dedicato alla tradizione poetica orale dell’Appennino, e gli incontri postPlay, momenti di dialogo tra artisti e pubblico al termine degli spettacoli – precisa il comunicato. Date: 8, 9, 10, 14 e 15 maggio 2026 Orario: 20:45 Luogo: Florian Espace, via Valle Roveto 39, Pescara Biglietti:12€ intero | 10€ ridotto (under 30 e convenzioni) Info e prenotazioni: 085 4224087 – 392 0496655 Un’occasione per vivere l’Abruzzo attraverso arte, parole e musica, riscoprendo il valore delle tradizioni in chiave contemporanea – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 02, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it