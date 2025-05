Eventi in Abruzzo, FESTIVAL DELLE CULTURE 2025: A L’AQUILA UNA CELEBRAZIONE DELLA DIVERSITÀ

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Dal 6 maggio al 3 giugno 2025, L’Aquila ospita la settima edizione del Festival delle Culture, un evento che nasce come spin-off del L’Aquila Film Festival per promuovere il multiculturalismo, l’accoglienza e il dialogo con “l’altro”. Quest’anno, il festival si distingue per il forte coinvolgimento dei giovani stranieri che vivono in città, protagonisti di un’esperienza condivisa che fonde storie di viaggio e prospettive diverse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un Melting Pot di Culture Il festival punta a diventare un laboratorio multiculturale con un programma ricco di proiezioni, incontri, musica e dibattiti – aggiunge la nota pubblicata. Lo staff di quest’edizione rappresenta un vero caleidoscopio di culture, con partecipanti provenienti da quattro continenti, tra cui Ucraina, Gambia, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Marocco, Pakistan, Messico, Nigeria, India e Russia – si legge sul sito web ufficiale. Proiezioni e Ospiti di Spicco L’apertura avverrà presso il Palazzetto dei Nobili, con la proiezione di Green Border di Agnieszka Holland il 6 maggio, seguita da Il Caftano Blu di Maryam Touzani il giorno successivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Entrambi gli eventi saranno arricchiti dalla partecipazione di giornalisti, docenti universitari e membri dello staff multietnico del festival, pronti a condividere le loro riflessioni con il pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Collaborazioni Accademiche e Associative Il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila, insieme a realtà come ARCI Solidarietà e il collettivo Colibrì, giocherà un ruolo chiave nelle attività del festival, coinvolgendo attivamente studenti e associazioni del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Un Programma in Evoluzione Il calendario del festival sarà aggiornato continuamente sul sito ufficiale e sui canali social del L’Aquila Film Festival. Gli interessati possono iscriversi alla newsletter per ricevere aggiornamenti – L’evento si concluderà il 2 e 3 giugno presso l’Auditorium del Parco, suggellando cinque settimane di celebrazione della diversità culturale – si apprende dalla nota stampa. L’ingresso è libero con biglietto etico – Maggiori dettagli su www.laquilafilmfestival.it.

