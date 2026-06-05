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Eventi in Abruzzo, Festival International Street Food a Teramo (TE)

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Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:A Teramo (TE) arriva la 42ª tappa della 10ª edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia dedicato al cibo di strada – L’appuntamento è in programma da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 in viale Mazzini a Teramo (TE), con ingresso gratuito – recita il testo pubblicato online. Per tre giorni la città ospiterà un viaggio tra sapori, profumi e tradizioni gastronomiche provenienti dall’Italia e dal mondo – recita il testo pubblicato online. Un lungo weekend all’aria aperta pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, tra stand, specialità internazionali, proposte regionali e birre artigianali italiane ed estere – si apprende dalla nota stampa. La tappa teramana celebra anche i dieci anni dell’International Street Food, una manifestazione cresciuta nel tempo fino a diventare uno degli appuntamenti più seguiti del panorama dello street food nazionale e internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada – si apprende dal portale web ufficiale. Tra le proposte gastronomiche annunciate ci saranno il kurtos ungherese, la cucina siciliana, le bombette pugliesi, il BBQ, gli arrosticini, il caciocavallo impiccato, la paella, la cucina argentina, la cucina messicana, i churros, varie fritture e diversi piatti della tradizione romana, dalla carbonara alla cacio e pepe, dalla gricia all’amatriciana – L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 5 giugno 2026, alle ore 18:00, con apertura degli stand fino a mezzanotte – si apprende dalla nota stampa. Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno il festival sarà aperto dalle ore 12:00 alle ore 24:00. 📅 Date: da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 ⏰ Orari: venerdì dalle ore 18:00 alle ore 24:00; sabato e domenica dalle ore 12:00 alle ore 24:00 📍 Luogo: viale Mazzini, Teramo (TE) 🎟 Ingresso: gratuito ℹ Info: carola – si apprende dal portale web ufficiale. assumma@carolaassummacomunicazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com – 393 9117966 / 345 4139191

Secondo quanto riferito in un comunicato, in giornata, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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