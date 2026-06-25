Eventi in Abruzzo, Festival internazionale del nuovo circo “Funambolika” a Pescara (PE)

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:A Pescara (PE) torna Funambolika – Festival Internazionale del Nuovo Circo, giunto alla XX edizione – si apprende dalla nota stampa. Ideato e diretto da Raffaele De Ritis, il festival porterà in città tre appuntamenti dedicati al circo contemporaneo, all’acrobatica, alla meraviglia scenica e ai nuovi linguaggi dello spettacolo dal vivo, con eventi in programma tra il 12 giugno e il 7 luglio 2026. Il primo appuntamento sarà con Interno Notte – Insomnia del Teatro nelle Foglie, in scena dal 12 al 20 giugno 2026, con pausa lunedì 15 giugno, nel Tendone Teatro nelle Foglie al Porto Turistico di Pescara (PE), alle ore 21:15. Lo spettacolo propone un viaggio immersivo tra meraviglia e sogno, una fiaba noir fatta di acrobazie aeree, teatro di figura e atmosfere visionarie – si apprende dalla nota stampa. Il festival proseguirà lunedì 22 giugno 2026, alle ore 21:15, all’Auditorium Flaiano di Pescara (PE), con Let’s Twist Again! dei The Black Blues Brothers. Cinque acrobati kenioti daranno vita a uno spettacolo comico, musicale e acrobatico, costruito tra twist, rock’n’roll, piramidi umane, salti mortali e numeri mozzafiato – aggiunge testualmente l’articolo online. La chiusura è prevista martedì 7 luglio 2026, alle ore 21:15, al Teatro Massimo di Pescara (PE), con Wolf della compagnia australiana Circa Contemporary Circus, presentato in unica data italiana – viene evidenziato sul sito web. Lo spettacolo porta in scena dieci danzatori-acrobati internazionali in una performance di grande energia fisica, tra acrobatica estrema, musica elettronica e coreografia contemporanea – Funambolika conferma così la sua vocazione internazionale, trasformando Pescara in un palcoscenico aperto al nuovo circo: un luogo dove suspense, poesia, risate e stupore si incontrano in spettacoli capaci di parlare a pubblici diversi, tra famiglie, appassionati di teatro, danza, arti circensi e performance contemporanea – I biglietti sono disponibili online sul circuito Ciaotickets, nei punti vendita autorizzati e, nelle sere degli spettacoli, ai botteghini dalle ore 19:00. Le tariffe variano in base allo spettacolo e al settore scelto – recita il testo pubblicato online. Date: dal 12 giugno al 7 luglio 2026 Orario spettacoli: ore 21:15 Luogo: Pescara (PE) Sedi: Tendone Teatro nelle Foglie – Porto Turistico, Auditorium Flaiano, Teatro Massimo Biglietti: disponibili online, nei punti vendita autorizzati e ai botteghini dalle ore 19:00 Info: Ente Manifestazioni Pescaresi – tel. 085 693093 – info@entemanifestazionipescaresi.com – sito ufficiale Funambolika

In base all’ultima nota diramata, oggi, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 23, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it