Eventi in Abruzzo, Festival Internazionale di Bande Musicali e Majorettes a Giulianova (TE)

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:A Giulianova (TE) torna il Festival Internazionale di Bande Musicali e Majorettes, in programma dal 26 al 31 maggio 2026. La kermesse, cresciuta di anno in anno fino a diventare una delle manifestazioni musicali più riconoscibili del territorio, porterà in città bande, gruppi folkloristici e majorettes provenienti da diversi Paesi, trasformando strade, piazze e lungomare in un grande palcoscenico internazionale – si apprende dalla nota stampa. Il festival ha visto negli anni sfilare ed esibirsi a Giulianova formazioni provenienti dai cinque continenti, dagli Stati Uniti al Messico, dalla Malesia alla Cina, dal Giappone alla Polinesia, dal Sud Africa ai Caraibi – La manifestazione si distingue per la sua originalità e per il prestigio dei riconoscimenti ottenuti, tra cui il Premio di rappresentanza del Presidente della Repubblica destinato alla banda prima classificata – L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di gruppi provenienti, tra gli altri, da Antille, Colombia, Giappone, Guatemala, Honduras, Lettonia, Polonia e Repubblica Ceca, insieme a numerose formazioni italiane – si apprende dalla nota stampa. Un programma ricco di parate, esibizioni in concorso e fuori concorso, momenti musicali e coreografici, con appuntamenti distribuiti tra Piazza Belvedere, Giulianova Lido, Piazza Buozzi, il Lungomare monumentale, lo Stadio “R. Fadini” e altri luoghi della città. L’apertura del festival è prevista martedì 26 maggio, alle ore 20:45, in Piazza Buozzi, con il concerto dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Giulianova I – Scuola R. Pagliaccetti, l’esibizione dell’Orchestra di Fiati Giovanile ANBIMA Abruzzo “Cuore Abruzzese” e le esibizioni fuori concorso di San Isidro Show Band dall’Honduras e Royal Latín Band dal Guatemala – si apprende dal portale web ufficiale. Tra gli appuntamenti principali figurano le esibizioni serali dei gruppi in concorso in Piazza Buozzi, la grande esibizione musicale-coreografica di tutti i gruppi allo Stadio “R. Fadini”, in programma sabato 30 maggio alle ore 16:30, e la cerimonia di premiazione, prevista sempre sabato 30 maggio alle ore 21:00 in Piazza Buozzi – La chiusura del festival si terrà domenica 31 maggio, con la parata di bande musicali, gruppi folkloristici e majorettes lungo il Lungomare monumentale di Giulianova Lido, a partire dalle ore 17:00, e con l’evento finale delle ore 21:00 in Piazza Buozzi – precisa la nota online. La manifestazione rappresenta una vetrina culturale e turistica di grande rilievo per Giulianova (TE) e per l’Abruzzo, capace di unire musica, spettacolo, tradizione bandistica, scambio internazionale e partecipazione popolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Date: dal 26 al 31 maggio 2026 Luogo: Giulianova (TE) Sedi principali: Piazza Buozzi, Piazza Belvedere, Giulianova Lido, Lungomare monumentale, Stadio “R. Fadini” Evento: Festival Internazionale di Bande Musicali e Majorettes Info: bandeinternazionali@tiscali.it – tel. +39 328 4814380 / +39 338 3361480 – www.bandeinternazionali.it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 05, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it