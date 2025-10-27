Eventi in Abruzzo, Fiera del Vintage “Caccia all’Affare” a Pescara (PE)

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Dopo la pausa estiva torna a Pescara (PE) la fiera del vintage “Caccia all’Affare”, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 presso la struttura di Via Tirino 427. Un appuntamento che si conferma punto di riferimento per gli appassionati di vintage, collezionismo e second hand. Con oltre 90 espositori, la fiera offre una vasta selezione di pezzi unici e rarità capaci di raccontare storie ed epoche passate – Un vero viaggio nel tempo tra moda, arredamento, vinili, accessori e oggetti che uniscono estetica, memoria e sostenibilità. Nata nel marzo 2022, “Caccia all’Affare” ha conquistato un pubblico sempre più ampio, diventando uno degli eventi più attesi del settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’edizione di ottobre sarà seguita da un nuovo appuntamento l’8 e 9 novembre 2025, sempre negli spazi fieristici di via Tirino – riporta testualmente l’articolo online. L’ingresso è gratuito e la fiera sarà aperta al pubblico dalle 9:00 alle 19:00 per entrambe le giornate – si apprende dalla nota stampa. È disponibile un ampio parcheggio gratuito per i visitatori – precisa il comunicato. Info: info@mercatiniantiquari.com – www.mercatiniantiquari.com – Tel. 0736 256956 / 393 9862023. Un weekend all’insegna della scoperta, tra atmosfere nostalgiche e occasioni imperdibili.

