Eventi in Abruzzo, Fonte Fina 2025: La Quinta Edizione delle Feste di Comunità

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:La comunità di Loreto Aprutino (PE) e località vicine si prepara ad accogliere la V edizione delle Feste di Comunità, “Fonte Fina 2025”. Questo evento unico celebra il patrimonio culturale e musicale legato alle tradizioni locali, con particolare attenzione agli incantamenti del Bue Sacro di San Zopito – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma, che si estende tra maggio e giugno, propone un ricco calendario di incontri sonori, workshop e concerti – precisa il comunicato. Tra gli appuntamenti principali troviamo: 17 maggio: L’antico suono amatriciano, con poesia a braccio, ciaramelle e organetto – 24 maggio: Suoni dall’area di confine tra Marche e Abruzzo – 30 maggio: Canti e tradizioni orali dalla Calabria – 7 giugno: Repertori dei suonatori itineranti della Val Comino – aggiunge testualmente l’articolo online. I workshop offriranno opportunità pratiche per imparare poesie improvvisate, saltarelle tradizionali e strumenti musicali locali come tamburelli e organetti – Gli eventi principali avranno luogo presso il “Circolo Ippico Aprutino” e le sedi delle associazioni culturali partecipanti – aggiunge la nota pubblicata. Organizzato da La Compagnia dei Vetturali e altre associazioni locali, con il patrocinio del Comune di Loreto Aprutino, “Fonte Fina 2025” promette di essere un’immersione emozionante nelle tradizioni musicali e comunitarie del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cultura e delle tradizioni popolari!

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 00, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it