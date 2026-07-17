Eventi in Abruzzo, Fotonica – Roseto degli Abruzzi (TE)

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Quello che vediamo… è davvero tutto cio che c’é? Con FOTONICA, la giovane fotografa e artista rosetana Rachele Lamolinara porta a Roseto una fotografia moderna, sperimentale e molto identitaria, invitandoci a guardare oltre l’immagine, tra riflessi, geometrie, luce e prospettive inaspettate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una ricerca visiva in cui luce, forme e percezione dialogano tra loro, trasformando ogni scatto in un’esperienza da osservare con attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’occasione per scoprire arte, talento e creatività nel cuore di Roseto – aggiunge testualmente l’articolo online. Contenuti e allestimenti della mostra curati da @Bauhaus2000 : Dal 19 giugno al 31 agosto 2026 Libreria La CuraVia Latini, 26 – Roseto degli Abruzzi (TE) 085-8942943 ORARI APERTURA LIBRERIA LA CURA Lunedì16:30 – 20:00 Martedì10:00 – 13:0016:30 – 20:00 Mercoledì10:00 – 13:0016:30 – 20:00 Giovedì10:00 – 13:0016:30 – 20:00 Venerdì10:00 – 13:0016:30 – 20:00 Sabato10:00 – 13:0016:30 – 20:00 DomenicaChiusoFonte: DMS Regionale

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, direttamente da Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 16, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it