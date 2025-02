Eventi in Abruzzo, Frammenti d’autore

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Inaugurazione della nuova sezione multimediale del museo Giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 16:00 presso il Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio, verrà inaugurata la nuova sezione multimediale del museo – riporta testualmente l’articolo online. Il percorso di visita si arricchisce con due nuove sale e con installazioni multimediali e interattive in grado di offrire un’esperienza immersiva e multisensoriale dedicata alla vita e alle opere di Gabriele d’Annunzio attraverso un’interpretazione innovativa e poetica che mescola arte, tecnologia e narrativa, coinvolgendo i visitatori in un viaggio tra realtà e immaginazione – Dal “Pozzo della Memoria”, video installazione metaforica che richiama il pozzo nel cortile, idealmente, prendono il volo fogli di carta su cui vengono proiettati documenti storici, fotografie e brani tratti dalle sue poesie più celebri e copertine dei libri che hanno segnato la straordinaria carriera del poeta, per evocare l’universo di d’Annunzio, un mondo complesso fatto di parole, immagini, suoni e visioni – precisa la nota online. “Il mio sogno è la mia vita”, è un’installazione olografica che rappresenta un’esperienza unica a metà strada tra teatro, cinema e illusione ottica – si apprende dal portale web ufficiale. Un ologramma del poeta a grandezza naturale prende vita davanti agli occhi degli spettatori, coinvolgendoli in un dialogo diretto e affascinante in cui d’Annunzio rievoca i momenti salienti della sua avventurosa esistenza, le sue imprese e i suoi ideali e anche dettagli della sua quotidianità e della sua vita personale trascorsa nelle stanze della sua casa d’infanzia, non solo dimora, ma custode dei suoi pensieri e dei suoi ricordi più segreti – aggiunge la nota pubblicata. Infine due postazioni multimediali interattive invitano a scoprire la vita e le opere di Gabriele d’Annunzio in modo coinvolgente e approfondito – riporta testualmente l’articolo online. Con un’interfaccia intuitiva e supportati da avatar parlanti realizzati con tecnologia Al offrono al visitatore l’opportunità di esplorare sia gli aspetti più per­sonali che quelli pubblici del Vate, con attenzione ai personaggi e ai luoghi che hanno segnato le tappe più importanti della sua vita personale e artistica e alle opere e ai temi che definiscono la sua produzione creativa – si legge sul sito web ufficiale. Il dott. Massimo Sericola, direttore dei Musei archeologici nazionali d’Abruzzo – Direzione regionale musei nazionali Abruzzo, introdurrà il nuovo percorso interattivo – I professionisti incaricati illustreranno i progetti realizzati – precisa il comunicato. Seguirà una visita dei nuovi spazi espositivi ed un aperitivo inaugurale Vi aspettiamo per un pomeriggio all’insegna della cultura e della scoperta, in cui sarà possibile approfondire in modo nuovo e coinvolgente la figura di uno dei più grandi protagonisti della letteratura italiana – Ingresso gratuito – aggiunge testualmente l’articolo online. Si consiglia di confermare la partecipazione entro il 2 febbraio 2025, scrivendo a drm-abr.casanataledannunzio@cultura – si apprende dal portale web ufficiale. gov.it o telefonando al numero 085 60391.

