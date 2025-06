Eventi in Abruzzo, Funambolika 2025: il Circo dell’Estate

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Torna per la 19ª edizione Funambolika, la kermesse che trasforma Pescara in un crocevia di arte circense, poesia e meraviglia – si apprende dal portale web ufficiale. Dal 12 giugno al 7 luglio, la città sarà il palcoscenico di spettacoli unici, che uniscono il fascino del circo tradizionale alla creatività contemporanea – viene evidenziato sul sito web. Inizio spettacolare con Circo El Grito All’arena del Porto Turistico, dal 12 al 15 giugno, la compagnia italiana Circo El Grito inaugura il festival con L’Uomo Calamita, scritto da Giacomo Costantini e Wu Ming 2, uno spettacolo che fonde circo, musica e letteratura – si apprende dal portale web ufficiale. Dal 18 al 21 giugno, la stessa compagnia presenta l’anteprima di Un Amour en Couleur, un viaggio emozionante nei colori dell’animo umano, firmato Fabiana Ruiz Diaz. Acrobazie dall’Australia Il 1° luglio, Gravity & Other Myths, una delle più acclamate compagnie australiane, arriva in esclusiva italiana con A Simple Space – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sette acrobati e un musicista coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza immersiva indimenticabile, in cui tecnica e creatività si fondono in un’intensa simbiosi – Un gran finale di giocoleria e magia Il 7 luglio, al Teatro Massimo, i Gandini Juggling portano in scena Heka, un’esplorazione ipnotica del confine tra realtà e illusione, attraverso l’arte della giocoleria e dell’illusionismo – riporta testualmente l’articolo online. Oggetti che si materializzano, levitano e svaniscono in un viaggio raffinato e onirico – riporta testualmente l’articolo online. Un’esperienza da vivere Tra salti mortali, momenti di suspense e pura poesia, Funambolika promette emozioni uniche e uno sguardo al futuro del circo – riporta testualmente l’articolo online. Dove: Porto Turistico e Teatro Massimo, PescaraQuando: 12 giugno – 7 luglio 2025Biglietti e info: www.funambolika – viene evidenziato sul sito web. com

