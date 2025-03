Eventi in Abruzzo: I giovedì del restauro al MuNDA – L’Aquila

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Organizzati dal Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila, prenderanno avvio il 6 marzo per concludersi l’8 maggio 2025 I giovedì del restauro, iniziativa di divulgazione dell’attività scientifica del museo con presentazione delle attività di diagnostica non invasiva e di restauro delle opere d’arte e visite guidate ai dipinti restaurati – precisa il comunicato. Il ciclo di sei incontri che si aprirà con gli interventi sulla Madonna in trono di Andrea Delitio e la Madonna adorante il Bambino di Matteo da Campli, intende offrire un percorso di lettura delle opere del MuNDA interessate da lavori di restauro, con uno sguardo meticoloso rivolto ai temi della conservazione e tutela artistica svolti dal museo – recita il testo pubblicato online. Questo punto di osservazione peculiare verrà presentato dai protagonisti, restauratori e diagnosti, che illustreranno la genesi delle opere partendo dal dato materico e arrivando all’esposizione dei progetti conservativi con i risultati delle analisi diagnostiche e sulle tecniche e metodologie del restauro – recita il testo pubblicato online. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili – In allegato il calendario degli appuntamenti.

