Eventi in Abruzzo: I percorsi del sacro nel MuNDA – L’Aquila

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:In occasione del Giubileo 2025 il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila avvia una programmazione annuale di visite guidate tematiche che permetterà ai visitatori di scoprire ogni mese un itinerario diverso ispirato ai grandi temi del sacro, approfondendone la conoscenza del patrimonio archeologico e storico-artistico – recita il testo pubblicato online. Con il suo linguaggio universale, l’arte è stata da sempre un ponte tra Dio e gli uomini – Fin dal Medioevo, infatti, le immagini sono state il mezzo più immediato per diffondere le storie bibliche anche tra chi era analfabeta o apparteneva a popoli che parlavano lingue differenti – precisa la nota online. Essa invita a riflettere sul divino e sul significato dell’esistenza umana – si legge sul sito web ufficiale. L’incontro con la bellezza e l’arte è inevitabilmente, quindi, un incontro con la spiritualità e il sacro – Le visite guidate, condotte dal personale del museo e della durata di 1 ora, si svolgeranno nei primi venerdì dei mesi da aprile ad agosto, alle ore 11, nella sede del MuNDA in Via Tancredi da Pentima e, dietro prenotazione, negli altri giorni della settimana – si legge sul sito web ufficiale. Di seguito le date già confermate: 4 aprile | Storie della Passione 2 maggio | Percorso mariano 6 giugno | Storie dei martiri 7 luglio | Le tecniche artistiche al servizio della devozione 1 agosto | Percorso celestiniano: il museo e le chiese della città Con orario da confermare, venerdì 5 settembre ci si soffermerà sulla storia del martire San Vittorino con visita guidata al parco archeologico di Amiternum e delle catacombe della chiesa di San Michele Arcangelo, mentre è ancora in via di definizione la data della visita relativa al Cammino dei Monti e dei Santi – precisa la nota online. Cliccare QUI per il programma delle visite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le visite guidate sono gratuite con ingresso soggetto alla tariffazione vigente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Obbligo di prenotazione per i gruppi precostituiti e le scolaresche all’indirizzo mn-abr.servizieducativi@cultura – si apprende dal portale web ufficiale. gov.it dasds

