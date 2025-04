Eventi in Abruzzo: I Treni di Primavera della Ferrovia dei Parchi

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Un Viaggio nella Bellezza dell’Appennino: I Treni di Primavera della Ferrovia dei Parchi Molto più di un semplice viaggio: un’esperienza immersiva tra natura, storia e tradizioni locali – Immagina di salire a bordo di un treno storico a Sulmona, nel cuore dell’Abruzzo, e lasciarti trasportare attraverso le meraviglie delle aree protette dell’Appennino – riporta testualmente l’articolo online. Dal finestrino scorrono paesaggi mozzafiato, borghi caratteristici e luoghi ricchi di cultura e tradizione – si apprende dalla nota stampa. Un’Esperienza Unica tra Storia e Natura Il viaggio sulla Ferrovia dei Parchi ti porterà alla scoperta di piccoli gioielli incastonati tra le montagne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lungo il percorso, le tappe a Palena, Alfedena/Scontrone e Castel di Sangro ti offriranno l’opportunità di visitare luoghi di grande interesse storico-culturale e di assaporare i gusti autentici della tradizione abruzzese – Ad arricchire l’esperienza, ci saranno guide esperte in carrozza, musica itinerante e visite guidate, rendendo ogni momento del viaggio un’occasione speciale di scoperta e divertimento – Calendario delle Prossime Partenze Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria esperienza nelle seguenti date: 30 marzo 2025 6 aprile 2025 13 aprile 2025 21 aprile 2025 (Pasquetta) 25 aprile 2025 26 aprile 2025 27 aprile 2025 3 maggio 2025 4 maggio 2025 18 maggio 2025 25 maggio 2025 Prenota il Tuo Viaggio Scegli tra un’escursione in giornata o un weekend completo e lasciati conquistare dalla magia della Transiberiana d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Per maggiori dettagli e per scoprire il programma completo visita il sito www.ferroviadeiparchi.it o contatta la biglietteria al numero 0864 950555. Per pacchetti di viaggio, chiama 0872 222199.

