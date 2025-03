Eventi in Abruzzo: I VALIGNANI, CEPAGATTI E L’ABRUZZO – Cepagatti (PE)

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:Pillole di Archeologia: I Valignani, Cepagatti e l’Abruzzo Dopo il successo dell’incontro del 24 gennaio scorso, dedicato al territorio di Cepagatti e della bassa valle del Pescara nei documenti dell’Abbazia di San Vito del Trigno, torna il ciclo di appuntamenti “Pillole di Archeologia”. L’evento, organizzato dall’Archeoclub d’Italia sede di Cepagatti in collaborazione con l’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara (Dipartimento DiLASS) e l’OP.EC.A. (Operatori Economici Associati di Cepagatti), si terrà venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 21:00, presso la sede OP.EC.A. in Via Tommaso di Giovanni, 3, Cepagatti – aggiunge la nota pubblicata. Il tema della serata L’incontro, dal titolo “I Valignani, Cepagatti e l’Abruzzo”, sarà curato dal prof. Giuseppe Mrozek, docente dell’Università Gabriele d’Annunzio (Dipartimento DiLASS). Durante la conferenza verrà tracciata la storia di una delle più influenti famiglie abruzzesi dell’età moderna: i Valignani – precisa la nota online. Dominatori del governo cittadino di Chieti, essi ampliarono progressivamente i loro possedimenti feudali, includendo Cepagatti nel loro patrimonio a metà Quattrocento – riporta testualmente l’articolo online. Nel 1630, grazie a re Filippo IV di Spagna, Cepagatti venne elevata a marchesato – recita il testo pubblicato online. Il relatore approfondirà le vicende dei Valignani come marchesi di Cepagatti, le dinamiche politiche e sociali legate ai loro domini e la figura di Alessandro Valignani, missionario gesuita di spicco – riporta testualmente l’articolo online. Partecipazione gratuita L’evento è gratuito e aperto al pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Per ulteriori informazioni:335/6223388archeoclubcepagatti@gmail.com Un’occasione imperdibile per riscoprire la storia locale e approfondire il ruolo dei Valignani nell’Abruzzo tra Quattrocento e Seicento – recita il testo pubblicato online. Vi aspettiamo!

