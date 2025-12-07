Eventi in Abruzzo: Il Borgo Incantato – Mercatini di Natale a Campo di Giove (AQ)

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:A Campo di Giove (AQ) torna la magia del Natale con Il Borgo Incantato, i suggestivi Mercatini di Natale 2025/2026 che trasformeranno il borgo ai piedi della Maiella in un autentico villaggio natalizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, le vie di Campo di Giove si animeranno con stand di oggettistica artigianale, delizie gastronomiche locali, musica, luci e tante attività dedicate a grandi e piccoli, per vivere l’atmosfera più calda e luminosa dell’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento offrirà ben 21 giornate di apertura, distribuite tra novembre, dicembre e gennaio: Novembre: 22, 23, 29, 30 Dicembre: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 Gennaio: 2, 3, 4, 5, 6 E per rendere tutto ancora più speciale, anche quest’anno la storica Transiberiana d’Italia farà tappa ai mercatini, regalando ai visitatori un viaggio unico tra paesaggi innevati, profumi di spezie e magia natalizia nel cuore dell’Abruzzo – Campo di Giove (AQ) Dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 Un’esperienza da vivere con tutta la famiglia, tra luci, sapori e tradizioni senza tempo – riporta testualmente l’articolo online. Info https://www.facebook.com/prolococdg

