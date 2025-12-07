- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Dicembre 7, 2025
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Il Borgo Incantato – Mercatini di Natale a Campo di Giove (AQ)

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:A Campo di Giove (AQ) torna la magia del Natale con Il Borgo Incantato, i suggestivi Mercatini di Natale 2025/2026 che trasformeranno il borgo ai piedi della Maiella in un autentico villaggio natalizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, le vie di Campo di Giove si animeranno con stand di oggettistica artigianale, delizie gastronomiche locali, musica, luci e tante attività dedicate a grandi e piccoli, per vivere l’atmosfera più calda e luminosa dell’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento offrirà ben 21 giornate di apertura, distribuite tra novembre, dicembre e gennaio: 📅 Novembre: 22, 23, 29, 30 📅 Dicembre: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 📅 Gennaio: 2, 3, 4, 5, 6 E per rendere tutto ancora più speciale, anche quest’anno la storica Transiberiana d’Italia farà tappa ai mercatini, regalando ai visitatori un viaggio unico tra paesaggi innevati, profumi di spezie e magia natalizia nel cuore dell’Abruzzo – 📍 Campo di Giove (AQ) 📅 Dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 Un’esperienza da vivere con tutta la famiglia, tra luci, sapori e tradizioni senza tempo – riporta testualmente l’articolo online. 🎄✨ Info https://www.facebook.com/prolococdg

Come annunciato in una nuova nota, oggi, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 02, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

