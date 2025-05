Eventi in Abruzzo: Il Maggio dei Libri 2025 a Giulianova

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Dopo il grande successo dell’edizione 2024, insignita di un riconoscimento nazionale dal Centro per il Libro e la Lettura, Giulianova rinnova il suo appuntamento con Il Maggio dei Libri, dal 22 al 27 maggio 2025. Quest’anno, il tema scelto è “Intelleg(g)o – aggiunge testualmente l’articolo online. .. la città che scorre: il mare, le fonti, le acque”, un omaggio al legame profondo della città con l’acqua nelle sue molteplici forme: storica, culturale, sociale e paesaggistica – si legge sul sito web ufficiale. Organizzato dal Patto per la Lettura di Giulianova, l’evento propone un ricco programma che spazia tra letture animate, performance teatrali, incontri con autori, giochi creativi e creazioni artistiche – si apprende dalla nota stampa. L’acqua diventa il filo conduttore per riflettere sul valore della lettura come strumento di crescita personale e collettiva, coinvolgendo scuole, biblioteche, associazioni culturali ed editori – Tra gli eventi di punta: Giovedì 22 maggio, la giornata si apre con “I Fiori della Memoria” presso la Sala Polifunzionale “I Pioppi”, con la partecipazione dello scrittore Giovanni Impastato – recita il testo pubblicato online. Nel pomeriggio, la Biblioteca Regionale ospita “Una marea di storie” con l’autrice Antonella Finucci – Venerdì 23 maggio, protagonisti saranno gli studenti del Liceo Statale “Marie Curie” con letture espressive e un’esibizione musicale, seguiti dallo spettacolo teatrale itinerante “Abissi e riflessi dell’anima” a cura dell’associazione Knà. Sabato 24 maggio, il fotografo Giancarlo Malandra terrà una lezione sul tema “Uomini, reti e orizzonti” ispirata alle tecniche di fotografia marina – si legge sul sito web ufficiale. Domenica 25 maggio, da non perdere la presentazione della guida fantastica “Flaviano il gabbiano” e l’incontro con il poeta Dante Marianacci sulla simbologia dell’acqua nella Divina Commedia – si apprende dal portale web ufficiale. Martedì 27 maggio, gli studenti delle scuole primarie saranno i protagonisti con letture, canti e interpretazioni artistiche dedicate al mare e al lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.cepell.it o contattare la Biblioteca Civica “Vincenzo Bindi”.

