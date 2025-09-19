- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Settembre 19, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi in Abruzzo: Il Mammut del Castello a L’Aquila (AQ)
Eventi e Cultura

Eventi in Abruzzo: Il Mammut del Castello a L’Aquila (AQ)

- Spazio Pubblicitario 02 -

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Un’estate speciale per visitare il Museo Nazionale d’Abruzzo nel maestoso Castello Cinquecentesco di L’Aquila (AQ), dove ti aspetta il celebre Mammut, pronto a sorprendere grandi e piccoli anche sotto le stelle – Le aperture diurne proseguono tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:30) nei seguenti giorni: Agosto: dal 2 al 31 (escluso il giorno 1) Settembre: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 (il 28 dalle 10:00 alle 18:00) In programma anche aperture serali straordinarie: Dal 17 al 30 agosto tutte le sere 26 e 27 settembre In questi giorni il castello sarà visitabile fino alle 23:00 (ultimo ingresso ore 22:30). Domenica 3 agosto e 7 settembre, in occasione dell’iniziativa “Domenica al Museo”, l’ingresso sarà gratuito – aggiunge testualmente l’articolo online. Il biglietto d’ingresso include anche la visita alla sede del museo in via Tancredi da Pentima – viene evidenziato sul sito web. Biglietti acquistabili sul portale www.museiitaliani.it o tramite l’app Musei Italiani – precisa la nota online. Per gruppi: mn-abr.servizieducativi@cultura – gov.it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 00, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it