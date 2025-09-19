Eventi in Abruzzo: Il Mammut del Castello a L’Aquila (AQ)

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Un’estate speciale per visitare il Museo Nazionale d’Abruzzo nel maestoso Castello Cinquecentesco di L’Aquila (AQ), dove ti aspetta il celebre Mammut, pronto a sorprendere grandi e piccoli anche sotto le stelle – Le aperture diurne proseguono tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:30) nei seguenti giorni: Agosto: dal 2 al 31 (escluso il giorno 1) Settembre: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 (il 28 dalle 10:00 alle 18:00) In programma anche aperture serali straordinarie: Dal 17 al 30 agosto tutte le sere 26 e 27 settembre In questi giorni il castello sarà visitabile fino alle 23:00 (ultimo ingresso ore 22:30). Domenica 3 agosto e 7 settembre, in occasione dell’iniziativa “Domenica al Museo”, l’ingresso sarà gratuito – aggiunge testualmente l’articolo online. Il biglietto d’ingresso include anche la visita alla sede del museo in via Tancredi da Pentima – viene evidenziato sul sito web. Biglietti acquistabili sul portale www.museiitaliani.it o tramite l’app Musei Italiani – precisa la nota online. Per gruppi: mn-abr.servizieducativi@cultura – gov.it

