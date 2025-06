Eventi in Abruzzo: Il Parco Nazionale della Maiella celebra 30 anni di storia e natura

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Il 5 giugno 2025, presso l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Badia Morronese (Sulmona), si terrà l’evento celebrativo per i trent’anni del Parco Nazionale della Maiella, una giornata dedicata alla natura, alla cultura e alla comunità che ha reso questo territorio un’eccellenza riconosciuta anche dall’UNESCO. Programma della giornata L’evento si aprirà alle ore 10:00 con interventi istituzionali da parte di personalità di rilievo, tra cui il presidente del Parco Lucio Zazzara, il presidente della Giunta Regionale Abruzzo Marco Marsilio e il direttore generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Francesco Tomas. Seguiranno contributi di rappresentanti politici, culturali e accademici – precisa il comunicato. Alle 11:30 si terrà la proclamazione delle nuove Guide Ufficiali del Parco, mentre alle 12:00 è prevista la benedizione da parte di S.E. Mons. Michele Fusco, vescovo della diocesi di Sulmona-Valva – si legge sul sito web ufficiale. Il Coro della Virgola, diretto dal Maestro Pasquale Veleno, arricchirà la giornata con un’esibizione musicale alle 12:30. Approfondimenti e incontri Il pomeriggio sarà dedicato alla riflessione e alla condivisione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alle ore 15:00 si terrà una tavola rotonda dal titolo “La Governance del Parco”, moderata da Lucio Zazzara e con la partecipazione dei presidenti storici dell’ente – si apprende dalla nota stampa. A seguire, alle ore 16:00, il focus si sposterà sul “Paesaggio del Parco” con interventi di esperti, ricercatori e direttori di istituzioni culturali – precisa la nota online. Conclusione artistica e culturale La giornata si concluderà con un aperitivo alle 18:00, seguito dallo spettacolo teatrale “I miei sogni sono stati tutti sulla Maiella”, a cura di Marcello Sacerdote dell’Associazione Cunta Terra – Questo evento rappresenta non solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche per riflettere sul futuro del Parco Nazionale della Maiella, un luogo dove natura, storia e comunità si incontrano in un equilibrio unico – riporta testualmente l’articolo online.

